La Policía Federal investiga restos óseos; el operativo generó alerta en la comunidad

Alrededor de las 18:30 de este viernes, los grupos de prensa en WhatsApp se movilizaron ante una serie de versiones que alertaban un hallazgo macabro en la zona de Las Barrancas.



Los primeros trascendidos, que circularon con velocidad, daban cuenta de un operativo de magnitud ante la supuesta aparición de cuatro cadáveres, lo que encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación locales.



Con el correr de las horas, la información extraoficial comenzó a arrojar luz sobre el verdadero tenor del procedimiento.



Según consignó el medio Reporte San Luis, no se trató de un hallazgo de cuerpos recientes, sino de una investigación focalizada en restos óseos. El operativo fue ejecutado por la Policía Federal bajo las órdenes directas de la Justicia Federal, que dispuso el cerco de la zona para garantizar la preservación del lugar y de las piezas halladas.



En el sitio trabajó el Cuerpo de Antropología Forense, encargado de realizar el levantamiento técnico de los restos que pertenecerían, al menos, a dos personas. Fuentes indicaron que los elementos recolectados serán sometidos a rigurosas investigaciones genéticas para intentar establecer su antigüedad e identidad, una tarea que será determinante para el rumbo de la causa.



A pesar de los datos que han trascendido, el hermetismo en torno al caso alimentó la incertidumbre. Hasta la publicación de esta nota, persistió un marcado vacío de información oficial detallada, por lo que se espera que la Policía Federal emita un comunicado de prensa a la brevedad.



Resulta imperioso que la fuerza brinde precisiones sobre el contexto del hallazgo y el alcance de la investigación judicial para llevar claridad ante un hecho que, por ahora, permanece envuelto en el misterio.