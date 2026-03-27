La tripa, el corazón y la guitarra de "Los redondos" resuena al aire libre

Luego de dos intentos frustrados, Carlos “Skay” Beilinson, guitarrista, fundador y corazón de “Los redonditos de ricota”, hará sonar su magia en San Luis. Más de 110 puntanos conforman el equipo de trabajo para un recital que espera a dos mil espectadores y que cerrará, con un clima ideal, la temporada de recitales al aire libre de “Comuna”.

Curiosamente, el show que el músico dará con su banda, Los fakires, será a la vez el inicio de una seguidilla de recitales que el espacio del sur de la ciudad tiene previsto para el resto del año, con el uruguayo Cardellino el jueves, Boom Boom Kid el sábado y la bomba de Airbag, previsto para el 24 de abril, pero en la cancha de Estudiantes.

Las puertas para el recital de Skay y los fakires se abrirán el sábado 28 a las 19:30 y se espera que el concierto comience a las 21:30. Beilinson dará dos horas y media de música en una celebración que tiene al público rockero de la provincia muy entusiasmado. La principal valoración que hacen los organizadores es que el puntano no tendrá que gastar en viajes ni hospedajes para ver al músico.

“Va a ser un show con atmósfera intimista; si bien va a ser afuera, el espacio sigue siendo cercano”, dijo Nicolás Salina, uno de los organizadores de la movida y responsable de “Comuna”.

El ADN de rockero argentino que representa el guitarrista es uno de los motivos que empujaron a Salina y su equipo a programar un show que no es fácil de producir, ni barato, pero que contempla una forma de trabajo de la productora. “Para nosotros es histórico que Skay toque en el patio de nuestra casa, que hemos construido con tanta dedicación. Es una foto que queremos tener”, sostuvo Nicolás.

El guitarrista llega a la provincia con un equipo de 12 personas, entre las que está su esposa, la histórica “Negra Polly”, manager de toda la carrera redonda y de la actual carrera solista de Skay, que además es su pareja.

“Sabemos que será un show que va a convocar a muchas familias y por eso también trabajamos mucho en la seguridad de los espectadores, queremos que quienes vayan se sientan a gusto”, concluyó el organizador, quien dijo que como celebración retrasada de “la última noche del verano”, tras el concierto de Skay habrá una fiesta con cuatro djs.