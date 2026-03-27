Una poeta mendocina en el fin de una fiesta

Tres poetas mujeres, de tres generaciones, se reunirán en una nueva idea de Atípica cultural, el espacio de libros y café de calle San Martín, en la ciudad de San Luis. Entre las invitadas especiales estará Vera Jereb, una poeta mendocina autora del libro “Findefiesta” y gestora del festival federal de poesía “Sin brújula”.

La joven escritora compartirá la velada con las puntanas Julieta Calderoni e Hilda Pedroza en un encuentro que comenzará a las 19:30, con entrada libre, y que promete letras y expresiones con miradas diversas. “La idea es que nos encontremos para compartir una tarde noche de poesía, escucharnos y conocernos”, dijo la mendocina.

“En los últimos años me ha parecido fundamental repensar los públicos desde la ampliación en los espacios de taller, trabajando en contextos diversos, y organizando eventos en espacios no convencionales que posibilita cruces con otros círculos”, señaló en su rol de gestora.

Durante buena parte de su infancia, Vera viajó a San Luis con frecuencia, de vacaciones, pero la última vez que vino era una adolescente de 16 años. “Siempre me gustaron muchísimo sus ríos”, sostuvo la poeta que, sin embargo, dijo no estar al tanto de la movida literaria en la provincia. “Eso también me entusiasma para ir y conocer qué se está haciendo, qué eventos, circuitos y poetas hay. Podría googlear pero siempre la realidad de los encuentros presenciales en festivales y ciclos son mucho más nutritivos”.

Para Vera, la literatura y el arte “son discursos cuyo poder también reside en la experimentación y el juego, más que en intentar tener objetivos definidos”. Aunque cree que en el contexto actual la función del poeta es poner en valor la palabra y las múltiples formas de hacerla propia y colectiva. Además dijo que el desafío que se impone es animarse a ocupar esos espacios.

“A veces pensamos que está todo dicho, y cada voz, cada contexto, tiene una particularidad. Me interesa como objetivo esa particularidad que se forma en la voz poética, el modo en que cada sujeto va encontrando el valor de lo que le conmueve”, agregó la joven que es además gestora cultural, licenciada en Comunicación Social, futura profesora y dicta talleres de lectura y escritura en espacios de salud mental de su provincia como el hospital El Sauce y la fundación Matices.

Jereb impulsa la idea de que la literatura no debe quedarse en lo endogámico, sino que sea una posibilidad para todas y todos y siente que eso está más relacionado la circulación que con la escritura en sí. “En los últimos años me ha parecido fundamental repensar los públicos desde la ampliación en los espacios, trabajando en contextos diversos y organizando eventos en lugares no convencionales que posibilitan cruces con otros círculos”, señaló en su rol de gestora.

Justamente, uno de sus trabajos en ese sentido es el ciclo Epicentro, que cruza poetas de diversos estilos y edades en lugares que pueden ser heladerías, museos, locales de ropa o cementerios. “Siempre es una experiencia muy rica –señaló- ver cómo el público puede ampliarse cuando uno juega a gestionar en lugares no esperados”.

Sobre su trabajo poético en sí, Jereb aseguró que sus versos están atravesados por varios temas y que considera que los artistas van hilando sus propias búsquedas. La familia, el afecto y el cuerpo pueden ser algunas temática frecuentes, aunque también hay espacio para lo político, la naturaleza y lo minúsculo. “Creo que lo más importante es poder hablar sobre lo que nos conmueve, esa tiene que ser la materia prima”.