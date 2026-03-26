Asesinatos y secuestros, entre jerarcas nazis y el hada de los dientes

A la espera de Semana Santa, uno de los momentos del año en el que los cines explotan, cuatro estrenos llegan a las salas de San Luis, que además concluyen esta semana con el repaso de la saga de Crepúsculo, con las entregas de las dos partes de “Amanecer”, final de la historia.

El epílogo de la trama de amores vampiros que encandiló al público adolescente hace 20 años llega tras varias semanas en las que Cinemacenter y Cines Fénix programaron las cuatro películas que conforman la creación de Stephenie Meyer y que lanzó a la fama a Robert Pattinson. En San Luis se verán las dos partes, en tanto que en las salas mercedinas solo se verá la primera, con la probabilidad de que la segunda se proyecte la semana próxima.

Entre los estrenos actuales, la película más destacada de la semana podría ser “Te van a matar”, una trama oscura, que mezcla la acción con el terror y que tiene como protagonista a una mujer que acepta un trabajo como ama de llaves en un rascacielos de Nueva York, sin conocer el historial de desapariciones del edificio. Es el estreno común en San Luis y Villa Mercedes.

A ella se le sumará -solo en Cinemacenter- la muy interesante “Nüremberg: el juicio del siglo”, una película histórica con un elenco encabezado por Russell Crowe y Raimi Malek. El primero interpreta a Hermann Göring, ex mariscal del Reich y segundo de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial; el otro hace un de un teniente norteamericano que debe evaluar el estado mental de su superior.

La película transcurre mientras el mundo trata de asimilar los horrores del Holocausto y juzga a los jefes nazis.

Otro de los estrenos que se verá esta semana es “Instinto implacable”, una producción que tiene a Milla Jojovich como una exheroína de guerra, que sufre el secuestro de su hija y debe sumergirse en el mundo criminal mientras es perseguida por policías y militares que claman por venganza.

Para los más chicos, también necesitados de películas durante los días de descanso, llega “Un secreto mágico”, una animación sobre una joven hada de los dientes que sueña con descubrir qué hay más allá de su civilización. En ese plan conoce a dos amigos con los que emprende la misión de unir sus reinos mágicos y demostrar que la amistad puede derribar cualquier frontera.