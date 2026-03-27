Los residentes trasladaron su reclamo a Terrazas del Portezuelo

La continuidad del paro que llevan adelante los médicos residentes del sistema de salud pública en reclamo de mejoras salariales se trasladó a Terrazas del Portezuelo, por las dudas de que el Gobierno no haya oído la primera manifestación, realizada el jueves en el Hospital Pediátrico de calle Héroes Malvinas.

El viernes, un grupo de residentes llegó hasta la casa de gobierno para extender sus protestas y recibió el apoyo del gremio de la Sanidad, que con un contundente mensaje los calificó de “luchadores por la dignidad”.

“Resulta innegable la vocación de servicio que ponen de manifiesto todos los días y a toda hora, que al final no son valorados por los patrones de turno”, dice la carta en referencia al gobernador Claudio Poggi y a la ministra de salud Teresa Nigra. El escrito está firmado por Jerónimo Ortiz, secretario adjunto de ATSA, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad.

Ortiz les dijo a los profesionales que el resultado de las luchas que llevan adelante “va más allá de lo económico” e hizo foco en la dignidad buscada por los trabajadores. De paso, el dirigente dijo que los residentes ponen en evidencia “la grave situación económica por la que estamos atravesando”.

Con la carta, el gremialista incluyó a los residentes como parte de un equipo que sostienen a los hospitales y centros de salud de toda la provincia.

“Esta lucha emprendida con decisión y coraje –continuó- servirá como ejemplo a los otros sectores que muchas veces observan y sufren la persecución, el hostigamiento y el destrato de algunos funcionarios que no logran comprender a la democracia”.

Sobre el final, Ortiz invitó a los residentes a emprender una lucha conjunta que tendrá como fin ser tratados con “dignidad y respeto”.