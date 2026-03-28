Un tribunal de disciplina incompleto suspendió a la categoría 2011 de Victoria

Cuatro jugadores del Sporting Club Victoria fueron suspendidos provisoriamente al igual que toda la categoría 2011 de la institución tras los incidentes ocurridos el lunes en el partido ante GEPU, en el que los árbitros resultados golpeados. Además, el tribunal de Disciplina de la Liga Puntana de Fútbol dispuso una serie de medidas que se efectivizarán la semana que viene, con lo que dilató –para algunos de manera inexplicable- la decisión final.

Hasta que se resuelva la pena individual y colectiva por los hechos, Victoria no podrá jugar y los puntos de los partidos serán para los rivales, de acuerdo a la decisión que dio el ente con una conformación inédita y hasta posiblemente inválida, según especularon algunos dirigentes del club de la avenida Lafinur.

Es que todas las investigaciones abiertas tras los hechos de indisciplina de toda la fecha, en todas las categorías, incluido el fútbol femenino y el futsal, fueron realizadas por un tribunal compuesto por cinco miembros, tal era el número de integrantes del ente hasta el miércoles 25 de marzo. Ese día, la Liga –por decisión de la presidenta Laura Sánchez- decidió echar a los dos componentes del cuerpo que no respondían a sus intereses, los abogados Marcelo Shortrede y Alberto Tuninetti.

La determinación de la presidenta -quien señaló cuestiones presupuestarias- hizo que la resolución que se envió a los clubes estuviera firmada solo por los comisarios retirados Carlos Macchiavelli –quien oficia de presidente del tribunal de disciplina- y Javier Dionisio Funes y la abogada Luciana Brizuela, todos encolumnados tras las intenciones de Sánchez en el manejo del fútbol provincial. Con eso, todas las resoluciones de todas las categorías podrían ser nulas por la irregularidad.

En diciembre del año pasado, El Diario de la República publicó una nota en la que se anticipaba la maniobra de Sánchez, quien desde entonces disimulaba sus intenciones de controlar el Tribunal de Disciplina para favorecer a los clubes que facilitaron su llegada a la presidencia y castigar a aquellas instituciones que apoyaron al candidato opositor en las elecciones del año pasado, el ex futbolista Rubén “Poroto” Rey.

En la decisión que tomó el tribunal sobre el estruendoso caso de Victoria –que tuvo amplia repercusión en los medios de toda la provincia- hay otro elemento del que los dirigentes del club sancionado tomaron nota a la espera de impugnar la decisión. Según señalaron fuentes de estrecha llegada a la Liga, toda la investigación del hecho fue realizada unipersonalmente por Macchiavelli, quien se habría apoderado de todas las actas.

Así y todo, las críticas tras el fallo se hicieron escuchar ante la intención del organismo de dilatar una sanción definitiva, una situación que con las pruebas recolectadas, los videos, el informe arbitral y hasta la denuncia policial incluida, podría haberse producido esta semana.