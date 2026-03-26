El fútbol que duele: un partido que los chicos no deberían jugar

La reciente violencia en los campos de juego de San Luis nos obliga a mirarnos al espejo. Como padres, somos el primer modelo de conducta; nuestros hijos escuchan lo que decimos, miran lo que hacemos y esto es algo que viene creciendo en silencio: la pérdida del verdadero sentido del deporte en edades formativas.

En este escenario, hay un rol que resulta determinante: el de los padres.

Ir a ver jugar a un hijo debería ser un acto de acompañamiento. Sin embargo, en muchas canchas se repite una escena conocida: gritos constantes, indicaciones desde la tribuna, reproches ante el error, discusiones con árbitros o entrenadores. Lo que parece “pasión” muchas veces es presión. Y esa presión no es indiferente

Los chicos no son ajenos a ese clima. Por el contrario, lo absorben, juegan condicionados, pendientes de no equivocarse, de cumplir expectativas que muchas veces no son propias. En lugar de disfrutar, se tensionan. En lugar de aprender, se cuidan.

Hoy se habla cada vez más de las interferencias mentales en el rendimiento deportivo. Ansiedad, miedo al error, necesidad de aprobación: factores invisibles que impactan directamente en cómo un chico juega, pero también en cómo vive el deporte. Un niño presionado no rinde mejor; simplemente deja de ser libre dentro de la cancha.

Aquí también aparece otra responsabilidad: la de los clubes. No alcanza con formar técnicamente, educar en valores, acompañar a las familias y establecer límites claros es parte del proceso. La ausencia de estos espacios deja librado al azar un aspecto clave de la formación.

Los invito a crear un espacio de reflexión y preguntarse. ¿Para quién juega mi hijo? ¿Qué siente cuando le grito desde afuera? ¿Lo acompaño o lo condiciono? ¿Qué ejemplo le doy cuando pierdo el control? Si hoy fuera su último partido, ¿qué valores recordaría haber aprendido de mí? ¿Qué mensaje le doy a mi hijo cuando insulto a un árbitro por una decisión técnica?

Porque, en definitiva, el resultado más importante no está en el resultado. Está en lo que cada chico se lleva cuando el partido termina.