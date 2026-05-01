Vocaciones, esfuerzos y saludos en todas las formas del trabajo

El Día del Trabajador es una fecha que siempre nos invita a observar todo lo que hacemos. Nos vendieron la idea romántica de que hay que estar cien por ciento apasionados por nuestro trabajo todos los dias, pero la realidad es que la vida es mucho más compleja que eso…

Esta columna de hoy es para todos!

Para el que tuvo la suerte de encontrar su vocación y trabaja de lo que ama, también para el que madruga y le pone el cuerpo a un trabajo que quizás es solo un puente para sostener(se). Para el que esta emprendiendo y remando todos los dias, y para el que cumple su horario con responsabilidad aunque a veces la rutina se vuelva pesada.

Trabajar, en cualquiera de sus formas, es un acto de empuje gigante. Es lo que mueve al mundo y lo que construye la realidad de todos los dias. Hay un valor inmenso en esa persona que, con el clima a favor o en contra, con ganas o con cansancio, se levanta, se prepara y sale a dar lo mejor que tiene.

Por eso hoy el mensaje es de aguante y de reconocimiento real.

Quiero aprovechar este espacio para mandarles una inyección de energía positiva.

Sabemos que hay semanas donde todo cuesta un poco más, donde los resultados tardan en verse o donde simplemente queremos decir basta.

A todos ustedes: no bajen los brazos!

Todo ese esfuerzo diario, esa constancia de poner un pie adelante del otro y resolver lo que toca, tiene muchísimo mérito. Muchas veces no nos damos cuenta de la fuerza tremenda que tenemos hasta que miramos para atrás y vemos todo lo que fuimos capaces de sostener y sacar adelante.

Que este primero de mayo los encuentre sintiéndose orgullosos del esfuerzo que hacen todos los días.

Un abrazo inmenso para todos los que, desde su lugar, le ponen garra, corazón y hacen que el mundo siga girando!

Feliz dia del trabajador.