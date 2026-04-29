El “Loco” que amaba a los animales: la verdadera historia del Día del Animal

Nacido en Córdoba en 1850, Ignacio Lucas Albarracín fue un abogado que dedicó su vida a una causa que en su tiempo era motivo de burla: la protección de los seres sintientes. El hombre no solo fue un pionero; fue un visionario que entendió que la crueldad es un síntoma de una sociedad que aún no ha terminado de civilizarse.

Desde la presidencia de la Sociedad Argentina Protectora de Animales, abogó para prohibir las riñas de gallos, la doma de potros, las corridas de toros y zorros, la boleada de avestruces y el tiro a la paloma, "deportes" que entonces eran moneda corriente en nuestro país y que lo enfrentaron muchas veces a la policía, la política y la iglesia.

Con una fortuna modesta y un modo de vivir austero, Albarracín enarbolaba un eslogan que hoy resuena con más fuerza que nunca: “Justicia hasta para los animales”. Su convicción no era sentimentalismo, sino un principio ético. Su mirada sobre el Jardín Zoológico de Buenos Aires era radical. Proclamaba que encerrar a los animales en calabozos para diversión del público era una de las crueldades más inauditas e impulsaba la idea de transformarlo en un museo. Albarracín invitaba a reflexionar sobre la injusticia a quienes buscaban diversión en el encierro: "Piensen un momento los que van a entretenerse al jardín zoológico", decía. Esta postura lo convirtió en blanco de caricaturas y sarcasmos, e hizo que comiencen a llamarlo “El Loco”. Pero su integridad era inquebrantable.

En 1891, logró la promulgación de la Ley Nacional N° 2786, o "Ley Sarmiento". Fue la primera norma en Argentina contra la crueldad hacia los animales (anterior a la actual “Ley Perón”) y sirvió como base legal para las declaraciones internacionales de derechos que la ONU incorporaría décadas más tarde.

Albarracín no sólo defendía a los perros o caballos; también integró la Liga contra la Trata de Blancas, presidió el Comité de Moralidad Pública y se opuso al maltrato de las comunidades indígenas. Su visión humanitaria era integral: donde hubiera una injusticia contra un ser vulnerable, allí estaba su voz y su acción legal.

Pero, ¿de dónde surge el 29 de abril? La chispa se encendió en 1906, cuando Albarracín vio a un grupo de estudiantes apedreando gorriones. "La educación de nuestros niños se resiente ante la falta de principios humanitarios", escribió con dolor. Comprendió que la ley no bastaba: había que educar desde la raíz. Entonces gestionó ante el Consejo Nacional de Educación la "Fiesta del Animal", buscando desarraigar la violencia escolar y promover la empatía.

Así, el 29 de abril de 1908 se celebró el primer Día del Animal en las escuelas de Buenos Aires. Fue el mismo Albarracín quien eligió esta fecha por el clima templado del otoño. El acto inicial fue en el Zoológico de Palermo; según crónicas de la época, asistieron cerca de 15.000 alumnos junto a varias autoridades, incluido el presidente José Figueroa Alcorta. No fue un homenaje al encierro, sino un compromiso con la vida y una siembra de conciencia.

Ignacio Albarracín falleció a raíz de un paro cardíaco el 29 de abril de 1926 en su residencia de Lomas de Zamora. Tenía 75 años. Finalmente las piezas del destino se acomodaron para que la fecha por él elegida 18 años antes coincidiera con la de su propia muerte. El azar, o quizás la justicia poética que tanto pregonaba, unió su último suspiro con la efeméride que hoy nos convoca.

Desde 1950, cada 29 de abril recordamos que la lucha por los derechos animales es, también, una lucha por nuestra propia humanidad. A nosotros nos toca seguir recorriendo el camino hacia una justicia que, por fin, incluya a todos los seres que sienten.