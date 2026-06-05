Infancias en silencio; infancias silenciadas

La violencia sexual en las infancias y adolescencia es una situación que atraviesa y duele, es un fenómeno tan perverso como real. Estamos ante perpetradores inescrupulosos que atacan sin distinción de sexo, edad, religión, estrato social o grado de consanguinidad, por eso es indispensable que tengamos la agudeza para detectar a tiempo un posible acto de esta índole y poder evitarlo, eso se logra informándonos, hablando, sabiendo, y creyendo en la victima siempre. CREELE SIEMPRE.

Cuando esto sucede el niño o niña sufre un dolor que desgarra su cuerpo y su alma para siempre, el desconcierto lo inunda, lo invade, lo petrifica se abusa no solo su cuerpo, sino también su psiquis y el proyecto de su vida, que nunca será el mismo después de tan violento acto.

La violencia sexual puede adoptar diversas formas: abuso sexual, pornografía, prostitución, trata, corrupción y agresiones por otros niños y adolescentes.

En el 90% de los casos el abuso sexual es perpetrado por un familiar o conocido.

Cuando nos enteramos por redes de este tipo de abusos en distintos ámbitos nos enfrenta a una verdad incómoda, dolorosa, pero nos hace darnos cuenta que aun en el silencio la depredación sexual existe, crece y se adapta como ahora a los tiempos digitales siendo los mayores captadores, los riesgos que hoy tienen nuestras infancias a través de la telefonía móvil e internet son cada vez más diversos y preocupantes.

La sociedad debe tener una información adecuada sobre esta problemática, conocer los indicadores que podemos observar en nuestras niñas y niños cuáles son las situaciones de riesgo en las que pueden encontrarse y, sobre todo, cómo prevenir y buscar ayuda, algunas señales que debemos buscar son

• Escribe, dibuja, juega o sueña con imágenes sexuales o aterradoras.

• Dolor, sangrado, secreción u otro trauma físico en los genitales, en el ano o en la boca.

• Infecciones vaginales (niñas) o enfermedades de transmisión sexual.

• Dolor persistente o recurrente al orinar o defecar.

• Pesadillas u otros problemas para dormir sin una explicación.

• Cambios repentinos de humor: ira, miedo, inseguridad o retraimiento.

• Miedo nuevo o inusual a ciertas personas o lugares.

• Negarse a hablar sobre un secreto que comparte con un adulto o un niño mayor.

• Habla sobre un nuevo amigo mayor.

• De pronto tiene dinero, juguetes u otros regalos sin razón.

• Piensa en sí mismo/a o en su cuerpo como repulsivo, sucio o malo.

• Muestra nuevos comportamientos, lenguaje y conocimientos sexuales similares a los de los adultos.

En el contexto social que hoy nos toca vivir, como sociedad, nos urge buscar e implementar desde el Estado políticas públicas que acompañen, protejan, y den seguridad con herramientas para educar desde el conocimiento, evitando las diferencias de la desprotección en darle derechos a algunos negándoselos a otros.

Decía el papa Francisco en su carta de disculpas por los abusos cometidos por la iglesia ‘El abuso sexual en las infancias es Un crimen que genera hondas heridas de dolor e impotencia; en primer lugar, en las víctimas, pero también en sus familiares y en toda la comunidad, sean creyentes o no creyentes. Mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse’.