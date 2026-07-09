Somos los guionistas de nuestra historia
Estamos sumergidos en un mar de ruido constante. Entre algoritmos que nos dicen qué mirar, la IA produciendo información infinita y vacía de originalidad y la presión por publicar y mostrarnos, encontrar nuestra propia voz se convirtió en un acto de rebeldía. Por Sol Durini
En medio de tanta marea digital, la singularidad es un don muy valioso.
Y si bien entendemos que somos únicos e irrepetibles, la pregunta clave es: ¿realmente reconocemos el valor de ser nosotros mismos?
Porque posiblemente vamos por la vida repitiendo guiones que no escribimos, siendo las historias que nos contamos, pero también aquellas que nos contaron otros y nosotros terminamos incorporando como verdades absolutas.
Quizás creciste creyendo que eras responsable, la tímida, el conflictivo o el que tenía que hacer todo perfecto para ser aceptado.
Esos títulos que el entorno nos puso se transforman en mochilas pesadas que apagan nuestra verdadera identidad. Y nos da miedo salirnos del libreto porque tememos no gustar y no ser elegidos, aunque en ese intento de encajar, nos vamos desdibujando.
La gran noticia es que el lápiz lo tenemos nosotros. Entre el guion que recibimos de nacimiento y el que vamos construyendo día a día, tenemos el poder absoluto de tachar, borrar y reescribir todas las veces que queramos.
No somos un producto terminado; somos un proceso constante y tenemos el derecho de expandir nuestra voz desde lo más genuino y honesto que habita en nuestro interior.
Mostrarte tal cual sos, con tus dudas, tus pasiones reales y tus imperfecciones, es el mayor regalo que le podes hacer al mundo y, sobre todo, a tu propia vida: decir lo que pensas en una charla, compartir un interés que te apasione profundamente o simplemente mostrarte sin miedos ni filtros.
Animarse a alzar la voz y a adueñarse de tu propio relato.
Porque el mundo está lleno de copias perfectas; lo que realmente necesita(s) es tu versión más honesta.
Más Noticias