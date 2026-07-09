  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

12°SAN LUIS - Viernes 10 de Julio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

12°SAN LUIS - Viernes 10 de Julio de 2026

EN VIVO

Comunicando ando

Somos los guionistas de nuestra historia

Estamos sumergidos en un mar de ruido constante. Entre algoritmos que nos dicen qué mirar, la IA produciendo información infinita y vacía de originalidad y la presión por publicar y mostrarnos, encontrar nuestra propia voz se convirtió en un acto de rebeldía. Por Sol Durini 

Por redacción
| Hace 23 horas

En medio de tanta marea digital, la singularidad es un don muy valioso.

 

 
Y si bien entendemos que somos únicos e irrepetibles, la pregunta clave es: ¿realmente reconocemos el valor de ser nosotros mismos?
Porque posiblemente vamos por la vida repitiendo guiones que no escribimos, siendo las historias que nos contamos, pero también aquellas que nos contaron otros y nosotros terminamos incorporando como verdades absolutas.

 

 

Quizás creciste creyendo que eras responsable, la tímida, el conflictivo o el que tenía que hacer todo perfecto para ser aceptado.
Esos títulos que el entorno nos puso se transforman en mochilas pesadas que apagan nuestra verdadera identidad. Y nos da miedo salirnos del libreto porque tememos no gustar y no ser elegidos, aunque en ese intento de encajar, nos vamos desdibujando.

 

 

La gran noticia es que el lápiz lo tenemos nosotros. Entre el guion que recibimos de nacimiento y el que vamos construyendo día a día, tenemos el poder absoluto de tachar, borrar y reescribir todas las veces que queramos.

 

 
No somos un producto terminado; somos un proceso constante y tenemos el derecho de expandir nuestra voz desde lo más genuino y honesto que habita en nuestro interior. 

 

 

Mostrarte tal cual sos, con tus dudas, tus pasiones reales y tus imperfecciones, es el mayor regalo que le podes hacer al mundo y, sobre todo, a tu propia vida: decir lo que pensas en una charla, compartir un interés que te apasione profundamente o simplemente mostrarte sin miedos ni filtros.

 

 

Animarse a alzar la voz y a adueñarse de tu propio relato.

 


Porque el mundo está lleno de copias perfectas; lo que realmente necesita(s) es tu versión más honesta.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo