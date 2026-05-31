Adiós al cardio eterno: la rutina de fuerza + HIIT que podés empezar hoy

Hoy mucha gente llega agotada de hacer horas de cardio, pero sin notar cambios reales en su cuerpo. Y ahí aparece una de las preguntas más comunes: “¿Entonces qué tengo que hacer?”.

Mezclar ejercicios de fuerza con intervalos de alta intensidad puede ser mucho más efectivo que hacer únicamente cardio largo y repetitivo.

La gran diferencia está en cómo responde el cuerpo.

Cuando entrenamos fuerza, no solo trabajamos músculos: también aumentamos el gasto energético incluso después de terminar la sesión. Tener más masa muscular hace que el organismo consuma más energía durante todo el día, incluso en reposo.

Por otro lado, el HIIT (High Intensity Interval Training) consiste en realizar intervalos cortos de trabajo intenso combinados con pausas breves. Esto genera un estímulo cardiovascular muy potente en menos tiempo y mejora resistencia, capacidad pulmonar y quema calórica.

¿La clave? La combinación de ambos.

Esta mezcla permite lograr sesiones más dinámicas, eficientes y sostenibles para personas que quieren verse y sentirse mejor sin pasar horas entrenando.

Además, esta combinación puede generar:

* Mayor quema de grasa.

* Menor pérdida de masa muscular.

* Mejoras en resistencia y tonicidad.

* Entrenamientos más dinámicos.

* Resultados visibles en menos tiempo.

Y algo importante: suele ser mucho más llevadero mentalmente. No todas las personas disfrutan pasar una hora haciendo cardio continuo. En cambio, entrenamientos más cortos, intensos y variados suelen generar más motivación y constancia.

Una rutina simple para empezar

Esta es una rutina base que recomiendo para quienes quieren empezar a combinar fuerza + HIIT. Puede realizarse 2 o 3 veces por semana.

La idea es hacer cada ejercicio durante 40 segundos y descansar 20 segundos antes de pasar al siguiente. Al finalizar la vuelta, descansar 1 minuto y repetir entre 3 y 4 veces.

Bloque de fuerza

* Sentadillas.

* Zancadas alternadas.

* Remo con mancuerna o banda.

* Press de hombros.

* Puente de glúteos.

Bloque HIIT

* Saltos en el lugar.

* Rodillas arriba.

* Mountain climbers.

* Subidas al banco o escalón.

* Sprint corto o trote intenso.

No hace falta hacer todo perfecto desde el primer día. Lo importante es moverse, sostener la intensidad según las posibilidades de cada persona y progresar de a poco.

Otro punto importante es entender que el cardio no es “el enemigo”. Caminar, correr o andar en bicicleta siguen siendo herramientas excelentes para la salud cardiovascular. El problema aparece cuando se cree que solamente haciendo cardio se obtendrán resultados físicos duraderos.

Muchas veces el cuerpo necesita también estímulo muscular, intensidad y progresión. Por eso la fuerza dejó de ser exclusiva de atletas o fisicoculturistas y pasó a convertirse en una herramienta fundamental para personas de cualquier edad.

En una época donde el tiempo vale cada vez más, entrenar inteligente empieza a ganarle a entrenar eterno.

Y muchas veces, 40 minutos bien planificados pueden dar mejores resultados que una hora y media de cardio sin un objetivo claro.