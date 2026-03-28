Del éxito de "El eternauta" a producir, dirigir y actuar en su propia película

El 2025 fue el año del despegue en la carrera actoral de Joel Baban, el actor radicado en San Luis que participó de “El eternauta”, una de las series más vistas del año. Dispuesto a continuar en la industria cinematográfica, el joven que tiene una empresa de electricidad en la ciudad puso manos a la obra para su próximo proyecto, una película propia.

Sin nombre todavía, el filme ya tiene sus primeras escenas rodadas y un guion muy atractivo realizado por Baban y Fermín Rodríguez, quienes se pusieron manos a la obra en la nueva obra, que retratará con perfil marginal y urbano una historia de amor y violencia.

Para cumplir su objetivo, el puntano va y viene con frecuencia a Buenos Aires, donde filma la historia. "En San Luis tengo mi trabajo y mis dos hijos, así que trato de estar mucho tiempo allá, soy como el hombre orquesta", definió el actor.

La película ideada por el puntano y su compañero tendrá narcotráfico, armas, delincuencia, violencia y “mucha acción”, según enumeró el actor, ansioso de ser parte de una nueva propuesta audiovisual con base en Ensenada, en la provincia de Buenos Aires.

El cineasta señaló que en el medio de todo hay una historia de amor y otra de lealtad entre dos amigos del barrio que toman caminos distintos y en su edad adulta se reencuentran para cumplir el sueño común que tenían en la infancia.

"En San Luis tengo mi trabajo y mis dos hijos, así que trato de estar mucho tiempo allá, soy como el hombre orquesta", definió el actor.

“Fermín es un director muy reconocido en la zona con quien empezamos a trabajar el año pasado”, adelantó Joel, quien está al mando de un equipo de 20 personas en la primera etapa del proyecto, que tiene pensado retomar con las grabaciones en noviembre.

Baban dijo que la intención es hacer un largometraje de 90 minutos, “con mucha narrativa” y la ayuda de la comunidad de la zona donde se realiza el rodaje, revolucionada por la presencia de cámaras y equipos de filmación. “Acá en la vida es parecida a la de San Luis así que una movida como la que estamos haciendo es relevante”, dijo.