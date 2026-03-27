Un taxista luchó desesperado contra el fuego, pero su auto termió incendiado

Un trabajador taxista de Villa Mercedes observó con impotencia cómo su principal medio de vida, un automóvil afectado al servicio de remis, era devorado por el fuego en cuestión de minutos, transformándose en una carcasa de hierro calcinado.



El incidente se registró en la concurrida intersección de Avenida Mitre y Edison. Según los testimonios de los transeúntes y las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, el foco ígneo se habría originado de manera repentina.



En un acto de desesperación, el conductor descendió de la unidad e intentó combatir el avance del fuego utilizando un matafuegos manual. Sin embargo, la magnitud de las llamas hizo que cualquier esfuerzo humano resultara insuficiente.



Intervención de emergencia



Tras el alerta a los números de emergencia, una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios El Fortín se desplazó rápidamente hasta el lugar. Los efectivos trabajaron intensamente para controlar el siniestro y evitar que el fuego se propagara a vehículos cercanos o tendidos eléctricos. Si bien lograron extinguir el incendio, las tareas de enfriamiento confirmaron lo que ya se temía: la destrucción total de la unidad.



Más allá de los daños materiales técnicos, el trasfondo del suceso genera una profunda conmoción. Para el propietario, el vehículo no representa solo un bien material, sino su herramienta de sustento económico.



Hasta el momento no se han determinado las causas mecánicas que originaron el inicio del fuego.



Por fortuna, no se registraron heridos de gravedad, limitándose las consecuencias a las dolorosas pérdidas materiales para el trabajador mercedino.