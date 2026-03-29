Segundo fin de semana consecutivo en el que barrio El Faro 1 se queda sin agua

Por segundo fin de semana consecutivo, los vecinos del barrio Faro 1, ubicado al final de la ruta provincial N° 3 en el sur de la ciudad, sufren por la falta de agua y por la inacción municipal, que directamente no responde a los numerosos reclamos que se establecen por las vías correspondientes.

El domingo 29 al mediodía, la angustia había llegado a un punto extremo para los habitantes de la zona que contabilizaron 13 horas sin agua, en medio de 30 grados de temperatura y la incertidumbre por la fecha de regreso del suministro.

Lo grave fue que el fin de semana pasado también hubo restricciones en el servicio, según dijeron los vecinos que pidieron que, si la Municipalidad va a cortar el agua, “que por lo menos avisen así tomamos las precauciones”.

El barrio El faro 1 está detrás del 114 Viviendas, otro conjunto habitacional que tuvo severos problemas de agua durante el verano. La altura del año sin una solución concreta molesta a los vecinos. “Ya estamos casi en abril y pasamos el verano, peros seguimos con el mismo problema”, expresó una mujer.