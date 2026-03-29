Mataji llega a la provincia: el susurro del espíritu que invita al camino de regreso

Mataji, una referente que trasciende el plano elemental e ilumina al mundo con su aporte. Foto: UOL.

Hay presencias que no necesitan palabras para explicar su origen; se perciben en el aire, como una fragancia que no pertenece a este plano. Mataji, líder espiritual internacional, posee esa esencia que irradia una belleza intangible, una luz que invita, casi sin esfuerzo, a la práctica de la virtud y a la búsqueda de la integridad.



Su propuesta para San Luis se resume en una mirada que parece contener el universo: el camino de regreso. Un llamado a bajar la velocidad, a caminar despacio para volver, finalmente, a uno mismo. Su voz, que nace desde el alma, invitará a una caricia dulce llena de sabiduría, para andar los caminos de la vida con un aura especial.

Una de las imperdibles actividades. Foto: gentileza.



Desde su primera visita en 2016, Mataji ha tejido un vínculo inquebrantable con la sociedad puntana. En esta nueva llegada, desplegará la profundidad de su TATri Vidya —su Filosofía de Vida— y las herramientas prácticas de su TATri Método, ofreciendo un espacio de calma en medio del ruido del mundo moderno.



El fuego y el silencio



La travesía espiritual comenzará con el TATri Retiro Adi Shakti, un espacio dedicado a la meditación y el silencio que se extenderá del 2 al 5 de abril. El cierre de esta etapa será el domingo 5 con el TATri Homa, el rito sagrado del fuego. Esta actividad es abierta a la comunidad; se invita a los asistentes a participar con Dakshina y llevar flores, frutas como ofrenda y una botella de agua de plástico para recibir la bendición.

Con un fuego interior que purifica la brisa del camino, Mataji acompañará a los puntanos en vivencias inolvidables. Foto: gentileza.



Encuentros de sabiduría



El lunes 6 de abril, a las 19:30 hs, la Sala Berta Vidal de Battini del Centro Cultural Puente Blanco se convertirá en el epicentro de la palabra con el TATri SatSang. En esta conferencia internacional, Mataji compartirá enseñanzas que buscan expandir la conciencia colectiva. Al igual que en el rito del fuego, se solicita a los presentes acercar sus ofrendas de flores, frutas y agua.

Un retiro imperdible para transformar el espíritu. Foto: gentileza.



Caminar la tierra, sanar el alma



La agenda continúa el miércoles 8 con una TATri peregrinación. La propuesta es una caminata junto a Mataji bordeando el Circuito de Potrero de los Funes, iniciando a las 15:30 en calle A7 (esquina Los Quesitos), una oportunidad para conectar con la naturaleza y el movimiento consciente.

Entre las propuestas, el encuentro del 6 de abril es uno de los más esperados. Foto: gentileza.



El jueves 9 estará dedicado a la compasión y la salud natural a través del TATri Karma Chiktsa. Se realizarán atenciones personalizadas con Mataji, dirigidas específicamente a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, reafirmando el compromiso social de su misión.



Neurodivergencia y herramientas para el ser



Finalmente, el sábado 11 de abril a las 14:30 hs, se llevará a cabo un encuentro fundamental sobre neurodivergencia. Allí se brindarán herramientas de autorregulación y TATri prácticas diseñadas para fomentar la conciencia y el bienestar desde una perspectiva integradora.

Mataji visita a la provincia con una agenda cargada de espiritualidad, sabiduría y ciencia. Foto: gentileza.



La llegada de Mataji no es solo un evento en la agenda provincial; es, para muchos, la posibilidad de pausar el tiempo y recordar que la verdadera paz se encuentra en ese andar lento que nos devuelve al hogar del corazón. Mataji, más que dar sus enseñanzas, su sabiduría lee a los puntanos y los bendice con su trascendencia.

