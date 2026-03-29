Disparos, rabia y máxima tensión: un feroz enfrentamiento sacudió al barrio Eva Perón

La calma del domingo se quebró de manera violenta en el barrio Eva Perón cuando una disputa (en principio) entre dos familias conocidas de la zona explotó en plena vía pública. El epicentro del conflicto se situó en el Anexo 3, donde el sonido de los disparos y el cruce de proyectiles transformaron las calles en un escenario de extrema peligrosidad.



De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, lo que comenzó como un drama gestado durante la noche del sábado, derivó ahora en una jornada de furia que habría dejado como saldo un herido de arma blanca y una persona trasladada bajo custodia policial.



El clima de hostilidad alcanzó su punto máximo en las inmediaciones del Bulevar Las Banderas. Allí, en medio de la presencia de numerosas mujeres y niños que observaban con espanto, grupos de personas descargaron su bronca arrojando piedras contra los efectivos policiales que intentaban intervenir.



La tensión fue tal que -según indicaron- el personal médico debió ingresar a una de las viviendas para asistir a un hombre que perdía mucha sangre tras haber sido apuñalado en medio de la gresca generalizada.



Mientras las detonaciones de armas de fuego se multiplicaban en los pasillos del barrio, los uniformados lograron reducir a uno de los sospechosos y subirlo a un móvil para retirarlo de la zona antes de que la situación pasara a mayores.



La imagen de la gente expectante y el constante asedio de piedras contra los patrulleros marcaron el ritmo de una tarde donde la ley pareció quedar suspendida por la bronca vecinal.



Al momento, se desconoce el trasfondo exacto que reavivó este enfrentamiento.