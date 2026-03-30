Murió Servando Mediavilla, un querido dirigente de Jorge Newbery

El fin de semana, la familia y la dirigencia de Jorge Newbery despidieron con mucha tristeza la partida de un querido integrante de la prestigiosa entidad de Villa Mercedes. Murió Servando Mediavilla, protagonista y artífice de una época brillante de la institución, tanto en el plano deportivo como institucional.

Servando, junto a sus hermanos Jesús y Luis estuvieron desde la fundación del club (originalmente se llamaba Fuerza Aérea) tanto como jugadores, dirigentes e integrantes de la liga de fútbol. Además, “El Gordo”, como se lo llamaba cariñosamente, fue el padre de Marysol y Guadalupe Mediavilla, dos reconocidas artistas de la provincia.

Todo el aporte, el amor y el esfuerzo que hicieron por un Jorge Newbery grande, llevó a que con el correr del tiempo el estadio “Osvaldo Centioni” tenga una tribuna en homenaje a “Los hermanos Mediavilla”.

"Se nos va un pilar de nuestra historia, pero queda su legado en cada rincón de la sede y en la memoria de quienes tuvimos el honor de trabajar a su lado”, señaló la actual dirigencia del club al dimensionar el aporte que Servando y sus hermanos hicieron por el club con sede en el barrio Pringles.

“Hasta siempre, Gallego. El Club Jorge Newbery está de luto”. Con una publicación en las redes sociales, la entidad “aurinegra” comunicó su fallecimiento: El “Gallego” no solo vistió nuestra camiseta con orgullo dentro de la cancha, sino que dedicó su vida entera a engrandecer el club desde el lugar que le tocara. Su paso por la dirigencia dejó una huella imborrable de honestidad, compromiso y amor incondicional por Newbery.

"Se nos va un pilar de nuestra historia, pero queda su legado en cada rincón de la sede y en la memoria de quienes tuvimos el honor de trabajar a su lado”, señaló la actual dirigencia del club al dimensionar el aporte que Servando y sus hermanos hicieron por el club con sede en el barrio Pringles.

A la emotiva despedida institucional, después se sumaron publicaciones homenajeando a Servando y a sus hermanos.

Por ejemplo, Radio la City 104.9 al lamentar su muerte y transmitir sus condolencias a la familia “aurinegra” publicó una foto histórica y llena de nostalgia de un encuentro especial con Juan Gilberto Funes.

Entre Jorge Newbery y Juan Gilberto Funes siempre hubo un cariño especial. Los hermanos Mediavilla junto a otros simpatizantes y dirigentes, le abrieron las puertas a “El Búfalo” Funes para que empezara a trascender a otros niveles. Acompañado por Hugo “Toro” Gómez fue uno de los refuerzos que la entidad villamercedina tuvo para enfrentar, en 1983, el Torneo del Interior de AFA o Regional.

Sus restos fueron velados el domingo en una sala mortuoria de Villa Mercedes, hasta las 14.