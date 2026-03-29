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Falleció la ex jueza María del Carmen Roqueta, clave en los juicios por lesa humanidad

La mujer presidió en 2012 el tribunal que condenó a Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión por el plan sistemático de apropiación de bebes. 

Por redacción
| Hace 2 horas
Roqueta fue nombrada personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires en 2019. Foto: NA.

Este domingo falleció la ex jueza María del Carmen Roqueta. Roqueta presidió en 2012 el tribunal que condenó a Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión por el plan sistemático de apropiación de bebes.

 


También fue la presidente del tribunal que condenó a prisión perpetua un año antes, en 2011, a Alfredo Astiz y al Tigre Acosta, en lo que resultó una de las primeras sentencias fuertes tras la reapertura de los juicios de lesa humanidad.

 


Roqueta era docente universitaria y siempre tuvo gran protagonismo en la lucha por los derechos humanos. La despedida de sus restos será este mismo domingo en Casa América, Acevedo 1120.

 


Sus últimas apariciones públicas

 


El 31 de mayo de 2025, participó en un acto conmemorativo por el décimo aniversario del Museo Sitio de Memoria ESMA.

 


En junio de 2025, brindó reflexiones sobre los juicios del Plan Cóndor en un Encuentro Regional de Derechos Humanos.

 

 

Agencia Noticias Argentinas. 

 

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