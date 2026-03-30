Alarma por una plaga de murciélagos en la escuela de Fraga

Frente a la plaga de murciélagos en la escuela "Urbano J. Núñez" de Fraga, un grupo de padres de los alumnos de los niveles primarios y secundarios, se vieron obligados a comunicar la existencia de la plaga directamente al Ministerio de Educación y la Intendencia Municipal; y, según señalan, "no hay solución”.

Es tan grave el problema que está atravesando el establecimiento, que el salón de usos múltiples (SUM,) que es donde los chicos hacen actividades cuando llueve o incluso llevan adelante los actos, fue clausurado porque es en este lugar donde los murciélagos, han asentado su mayor hábitat.

El mayor riesgo con los murciélagos es la transmisión de enfermedades, principalmente la rabia.

Los testimonios de los padres de la escuela de Fraga son precisos: “Los murciélagos están en los entretechos así que los chicos, mientras están en el aula, los niños y niñas pueden escuchar sus movimientos”.

Otros padres entienden que, ante la presencia de esta plaga no se puede hace mucho a nivel escolar. “Nosotros fuimos a una reunión de padres y la verdad que los murciélagos nos andaban dando vuelta en la cabeza. Los directivos aseguraron que se habían hecho los reclamos al Ministerio de Educación y que la respuesta fue que la situación debe ser atendida por el área de infraestructura”.

Como no se les está dando respuesta a las autoridades del colegio, los tutores se tomaron el trabajo de comunicarse con Educación, para advertir de los riesgos que atentan contra la salud de los alumnos e indicarles que “la caca de murciélagos pueda caer de los techos sobre las mesas donde los niños comen”. Esta gestión de los padres todavía está sin respuesta.

En otro intento por combatir la plaga, la solicitud de ayuda fue planteada ante la comuna de Fraga, pero también la respuesta no fue la esperada. “Nos dijeron que no tenían los productos para fumigar contra los murciélagos”, informó otro de los tutores.

Y, como la pelota sigue rondando pese a la amenaza contra la salud de los chicos, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del gobierno provincial se sacó el tema de encima, derivando todo al Ministerio de Educación. “Se tiene que hacer cargo Educación”, precisó una de las madres aclarando al mismo tiempo que la problemática de los murciélagos abarca los dos niveles de la escuela, primario y el secundario.