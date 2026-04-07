Advierten un fuerte impacto económico frente al quiebre del programa "Volver al Trabajo"

Referentes de diversos movimientos y organizaciones sociales encabezaron una movilización para alertar sobre la crítica situación tras el anuncio del Gobierno Nacional de finalizar el programa "Volver al Trabajo". Durante la convocatoria, se sintió fuerte el rechazo al ajuste. Hubo olla popular.



Según explicaron los voceros, el próximo 9 de abril será la última fecha de cobro para los beneficiarios de esta política pública, que nació en 2016 bajo la Ley de Emergencia Social y que funcionaba como un Salario Social Complementario para los trabajadores de la economía popular.



Los dirigentes recordaron que este programa fue el resultado de una histórica conquista en el Congreso Nacional, implementada a partir de 2017. Originalmente, el monto de la prestación estaba indexado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), representando la mitad de dicho valor.



Sin embargo, denunciaron que la gestión de Javier Milei mantuvo el beneficio congelado en 78 mil pesos durante los últimos meses, una cifra que fue absorbida por la inflación y que hoy resulta insuficiente frente a una canasta de pobreza que supera el millón de pesos.



El impacto del cierre no solo afecta la economía familiar, sino también el sostenimiento de las redes comunitarias. Los beneficiarios cumplen contraprestaciones en comedores, merenderos, centros de prevención de adicciones y unidades productivas que, ante la falta de este ingreso, ven amenazada su continuidad.



Las organizaciones subrayaron que no se trata de un subsidio pasivo, sino de una contraprestación laboral que permite el funcionamiento de servicios esenciales en los barrios más vulnerables donde el Estado suele estar ausente.



En el plano local, la preocupación se traslada a la economía regional. Se estima que en la provincia de San Luis existen cerca de 10.000 beneficiarios, lo que implica que dejarán de circular aproximadamente 700 millones de pesos mensuales.



Esta retracción del consumo impactará directamente en los comercios de cercanía y almacenes de barrio, profundizando la recesión en las zonas periféricas. Los referentes sociales advirtieron que la eliminación de este ingreso fijo deja a miles de familias en una situación de total incertidumbre.



Respecto a la propuesta oficial de reemplazar el programa por "vouchers" de capacitación virtual en marketing digital y comercio electrónico, los movimientos sociales calificaron la medida como alejada de la realidad.



Argumentaron que la falta de conectividad y de dispositivos tecnológicos en los sectores populares hace que estas propuestas sean impracticables. Además, señalaron la contradicción de ofrecer capacitaciones para el empleo en un contexto donde el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo formales son una constante en el actual escenario económico nacional.



Finalmente, las organizaciones en unidad exigieron que se de marcha atrás con el cierre del programa y solicitaron que el monto vuelva a estar vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil.



La jornada de protesta concluyó con un llamado a la solidaridad y a la reconstrucción del tejido social, rechazando lo que consideran un intento oficial de enfrentar a trabajadores contra trabajadores en un marco de creciente indigencia.