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Profundo pesar

Adiós a Tito Falco: murió un conocido vecino de Merlo

El comerciante y exdiputado provincial falleció este martes. Cumplió una destacada trayectoria en el desarrollo de la villa turística. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Con mucha tristeza la comunidad de Merlo despide a un querido vecino. Se trata de Tito Falco, un conocido comerciante que murió este martes y que tuvo una activa participación en el desarrollo de la ciudad. Entre otras acciones, llegó a ser diputado provincial por el Departamento Junín.

 

 

El portal Infomerlo comunicó el fallecimiento de Tito Falco, hermano del fallecido exintendente Julio Falco e integrante de un grupo de dirigentes que fomentaron el impulso de la villa turística.

 

“La Villa de Merlo despide con profundo pesar a Tito Falco un vecino entrañable que se supo ganar el cariño de toda la comunidad…Tito fue, para muchos, un ejemplo de afecto, cariño y calidez humana”, destacó el medio.

 

 

Su hijo Esteban le dedicó las siguientes palabras: “Fue un hombre lleno de amor, ejemplo de vida y un pilar fundamental para nuestra familia. Nos deja recuerdos hermosos, enseñanzas que nos acompañarán siempre y un amor que nunca se irá”.

 

 

Por su parte, Radio Alternativa de Merlo lo despidió con un artículo titulado: “Adiós a un vecino que es parte de la historia de Merlo. Tito Falco”.

 

Sus restos serán velados hasta las 16:00 en la sala de la Cooperativa Telefónica de Merlo.

 

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