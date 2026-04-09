Ruta provincial 2: usuarios denuncian un "estado desastroso" y exigen soluciones urgentes

El malestar en el Departamento San Martín ha escalado en las últimas horas debido al avanzado estado de abandono que presenta la Ruta provincial N° 2. Los usuarios, que diariamente deben sortear baches de gran magnitud, calificaron la calzada como "intransitable" y enviaron una fuerte advertencia a las autoridades gubernamentales ante la posibilidad de que ocurra una tragedia vial.



El detonante de la protesta pública fue el testimonio de Ricardo Páez, quien graficó la desidia oficial con dureza: "¿No sé si los intendentes, diputados y senadores viajan en helicóptero que no ven el desastre que es esa ruta? No hacen nada. ¿Van a esperar que ocurra un accidente y tengamos que lamentar víctimas para actuar?", cuestionó con indignación.



Funcionarios en la mira



Las críticas no se limitaron al estado del pavimento, sino que tuvieron destinatarios directos en el Ejecutivo provincial. Los vecinos recordaron que el actual gobernador, Claudio Poggi, ha transitado la zona en numerosas ocasiones, por lo que conocen la problemática de primera mano.

Sin embargo, los dardos más punzantes fueron hacia el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, y la actual directora de Vialidad Provincial, Regina Funes.



"Hacen la vista ciega. Los pozos que se ven en las fotos son los más chicos, ni les cuento de los otros", señalaron usuarios, exigiendo una solución inmediata antes de que el camino quede totalmente inhabilitado.



Creciente malestar social



La denuncia original en redes sociales disparó una cadena de comentarios que reflejan el desencanto de la comunidad con la gestión actual. Luciano, uno de los vecinos que se sumó a la queja, fue crítico respecto a las promesas electorales: "El famoso cambio con Poggi y su gente... todos iguales", sentenció.



Por su parte, Marina dirigió un mensaje directo a Trombotto, recordándole su responsabilidad como funcionario: "Date una vuelta por el departamento San Martín, deja de ser tan sinvergüenza. Te acuerdas de nosotros solo cuando necesitas el voto".



Hasta el momento, no ha habido un comunicado oficial por parte del Ministerio de Obras Públicas o de Vialidad Provincial respecto a un plan de bacheo o repavimentación para este tramo vital que conecta Paso Grande con San Martín, dejando a los conductores en una situación de vulnerabilidad constante.