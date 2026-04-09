“Sí varón, perfecto”, el aval de Endeiza para la cosecha en El Caburé

La Justicia incorporó a la causa que investiga la desaparición de dos toneladas de maíz de “El Caburé" una serie de chats de WhatsApp que comprometen al actual ministro del Superior Tribunal de Justicia y ex fiscal de Estado, Víctor Endeiza.

En las capturas se evidencian diálogos entre Endeiza y el ex funcionario Darío Oviedo Helfenberger, parte de la secretaría de Ética pública y gestión de control. En uno de ellos, Oviedo le informa sobre un borrador para el "acuerdo de la cosecha", tal cual lo había instruido su jefe directo, Ricardo Bazla, exsecretario de Ética Pública y procesado en la causa. A ello Endeiza respondió: "Sí, varón, perfecto".

Una de las cosas que llamó la atención del análisis de la charla entre Oviedo y el entonces fiscal es la sorpresa que Endeiza evidencia por la celeridad con la que la justicia puntana actuó inicialmente en la investigación, especialmente tras la denuncia de los empresarios damnificados por el operativo realizado en abril de 2024.

Lo que para cualquier funcionario debería ser un propósitoc, para Endeiza es un problema. “Soprendente que la Justicia se movilice tan rápido por esto y fije audiencia”, mostró perturbación el dirigente, que ahora debería pugnar porque la Justicia sea rápida en todas las causas.

El funcionario admitió haber dado la orden de cosechar, pero la justificó como un "acto de conservación" para evitar un perjuicio fiscal. Afirmó desconocer el destino final de los granos y limitó su rol al asesoramiento jurídico y control de legalidad.

La querella, representada por el abogado Pascual Celdrán, solicitó formalmente que se extiendan las imputaciones a Endeiza y a otros funcionarios como Federico Trombotto, el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia.