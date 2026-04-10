Un ex ministro de Poggi opinó sobre la reforma: "Hay que tener memoria y respeto"

Casi en simultáneo a que el gobernador Claudio Poggi presentara ante su gabinete el polémico proyecto de Reforma constitucional, uno de sus ex ministros, Delfor Sergnese, tuvo una primera mirada crítica respecto a la actitud del primer mandatario: “No corresponde descalificar a gobernadores o gestiones anteriores, que casualmente fueron las de mayor crecimiento de nuestra provincia”, dijo.

Sin nombrarlos, el dirigente se refirió a Alberto Rodríguez Saá y a Adolfo Rodríguez Saá, su jefe político, a quienes Poggi cuestionó en la apertura de sesiones ordinarias. Sergnese es el primer funcionario con peso político que se manifestó sobre el asunto.

En su perfil de Facebook, el fugaz ministro de Tecnología de la provincia dijo que “estoy empezando a analizar el proyecto de reforma constitucional de San Luis” y consideró positivo “en estos tiempos” limitar la reelección del gobernador a dos períodos, alternados o consecutivos.

Sin embargo, Delfor sostuvo que le resulta “contradictorio y personalista” hablar de autolimitarse “y al mismo tiempo lanzar la candidatura por un tercer mandato”.

El punto que tocó el integrante de “Todos unidos” es uno de los más contradictorios del proyecto de Poggi, que busca limitar –según dijo en su discurso legislativo- a dos los periodos gubernamentales en San Luis. Al mismo tiempo anunció que buscará su tercer mandato.

La mirada de Sergnese hijo llegó tras la presentación del proyecto en ámbitos poggistas y tras una reunión que la cúpula de “Todos unidos” mantuvo en Villa Mercedes. En la foto de esa charla, no está Delfor, aunque sí su padre, junto a Adolfo Rodríguez Saá y otros dirigentes que responden a su partido.

“Todos Unidos” no se ha pronunciado oficialmente sobre la intención del Poder Ejecutivo, pero la posición de Delfor puede ser un termómetro para saber la postura de ese espacio político.