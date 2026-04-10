"Es una tortura": su ex pareja, intendente de Fraga, le impide el contacto con sus hijos

En una entrevista desgarradora concedida a José Samper para La Dosis Puntana, Yanina rompió el silencio sobre el calvario que vive desde hace casi cinco años. La mujer apunta directamente contra el actual intendente de Fraga, a quien acusa de utilizar su investidura pública para obstruir el vínculo con sus hijos menores de edad y someterla a un hostigamiento constante.



Un relato de manipulación y poder



Según Yanina, el punto de quiebre ocurrió hace tres años, coincidiendo con el ascenso político de su ex pareja. "Dos meses después de haber asumido la intendencia, vino con un papel diciendo que tenía la tenencia. Me hizo entregar a mi hijo en la Comisaría del Menor; él se fue a los gritos, no quería irse con su papá", relató entre lágrimas.



Desde aquel episodio, la madre describe un escenario de alienación y control. Asegura que solo logra ver a sus hijos a la salida de la escuela, pero que los encuentros están marcados por el miedo:



"Están limitados, manipulados. No se pueden acercar a mí o no son los mismos que cuando están conmigo solos. Es doloroso ver a tu hijo y sentir que hay un monstruo detrás vigilando lo que hacen o no hacen".



Antecedentes de violencia y desamparo



El testimonio de la mujer no solo se limita a la disputa por la custodia, sino que revela un historial de abusos previos. Yanina describió la relación como una "tortura" marcada por la violencia psicológica, doméstica y verbal, señalando que el funcionario solía humillarla frente a terceros.



Incluso relató un intento de "acuerdo" extraoficial tras la separación: "Me citó a la intendencia y me dijo que no hiciera nada, que me pagaba una casa. Durante años me pasaba 15 mil pesos por dos hijos, y hoy, por una disputa de cuota alimentaria, me impide el contacto", denunció.



El pedido a la Justicia



Con la voz quebrada pero firme en su reclamo, Yanina hizo un llamado desesperado a las autoridades judiciales de San Luis para que intervengan antes de que la situación pase a mayores. Teme por la integridad física y emocional de los niños y responsabiliza al entorno que protege al funcionario.



"No quiero que mis hijos sean un caso más. Sé que quieren estar conmigo. Espero que la Justicia me escuche porque no soy una mamá que se quedó, soy una mamá a la que limitan. Me pega donde más me duele", concluyó, evidenciando el profundo daño que genera la asimetría de poder en este conflicto familiar que hoy conmociona a la provincia.