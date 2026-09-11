Presentaron más de 60 impugnaciones contra la lista 133 "Radicales Unidos"

La interna de la Unión Cívica Radical de San Luis sumó un nuevo capítulo de tensión. Más de 60 impugnaciones fueron presentadas este jueves, 10 de septiembre, ante la Junta Electoral Permanente de la UCR Distrito San Luis contra la Lista N° 133 "Radicales Unidos”, que tiene el aval de las actuales autoridades partidarias.

La presentación fue realizada por Fidel Ricardo Haddad, Edgardo Néstor Peñalva, Héctor Alejandro Urquiza y Moisés Ramiro Derra. Los dirigentes de “Identidad Radical” solicitaron que la Junta analice cada caso y determine la validez de las candidaturas cuestionadas conforme a la Carta Orgánica Partidaria.

Según el escrito, las impugnaciones abarcan prácticamente todas las categorías de la Lista 133: Tribunal de Controlador Financiero, Tribunal de Conducta, delegados al Comité Nacional, delegados a la Convención Nacional, Convención Provincial, comités departamentales, circuitos y subcircuitos de distintos departamentos de la provincia.

Los cinco ejes de las impugnaciones:

1. Falta de candidatos: Es el cuestionamiento más repetido. Según los presentantes, en numerosos casos las listas contarían con una cantidad de candidatos inferior al mínimo establecido en las resoluciones de convocatoria. Se mencionan subcircuitos con dos, tres o cuatro candidatos cuando el mínimo requerido sería de cinco, así como circuitos y comités departamentales que tampoco alcanzarían el número.

2. Padrón partidario: Candidatos que, según la presentación, no figurarían en el padrón partidario provisto por la propia Junta Electoral. Una irregularidad señalada en diferentes categorías y localidades.

3. Acumulación de cargos: Se invoca expresamente el artículo 137 de la Carta Orgánica Partidaria y se cuestionan candidaturas que se encontrarían simultáneamente en distintas categorías de la misma Lista 133.

4. Paridad y género e incompatibilidades: Se solicita revisar el cumplimiento de las disposiciones sobre paridad y representación de género, además de verificar posibles incompatibilidades derivadas del desempeño de funciones públicas, conforme al artículo 138 de la Carta Orgánica.

5. Errores en datos personales: Se pide verificar la exactitud de nombres, apellidos y números de DNI consignados en las nóminas. Piden auditar a todas las listas

Más allá de los cuestionamientos a la “133”, los impugnantes solicitaron a la Junta Electoral Permanente que realice una verificación integral de todas las listas y categorías que participan de la interna.

El pedido apunta a garantizar que todos los candidatos cumplan requisitos, estén en el padrón, no incurran en acumulación de cargos ni incompatibilidades, respeten las normas de género y que las listas alcancen el número mínimo de candidatos exigido.

La presentación toma como base la información contenida en las Actas N.º 10 y N.º 11 de la Junta Electoral Permanente de la UCR San Luis, correspondientes al 9 de septiembre de 2026 y notificadas el 10 de septiembre.

Ahora será la Junta Electoral Permanente la que deberá analizar y resolver cada una de las más de 60 situaciones planteadas antes de oficializar las listas.