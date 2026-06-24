Preocupa la temporada invernal por la falta de promoción turística oficial

A pocos días del inicio de las vacaciones de invierno, el sector turístico de San Luis enfrenta un panorama de profunda incertidumbre. Desde el ámbito privado y comercial advierten que el Gobierno provincial, encabezado por Claudio Poggi, no ha activado hasta el momento ninguna propuesta firme ni campaña de promoción orientada a captar visitantes para la temporada, lo que hace prever un escenario sumamente complejo para la economía regional.



La falta de planificación oficial se da en un contexto macroeconómico ya resentido por la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos, el aumento del desempleo y una marcada caída del consumo local.



De hecho, los recientes registros del Día del Padre sirvieron como un termómetro alarmante: a pesar de las promociones bancarias disponibles, las ventas no lograron repuntar y consolidaron la tendencia a la baja en la actividad comercial.



En el centro de los cuestionamientos se encuentra la gestión del ministro de Turismo, Juan Álvarez Pinto. Al sector le sorprende la ausencia de medidas concretas, considerando que el funcionario es oriundo de la Villa de Merlo, uno de los principales polos turísticos de la provincia y del país.



Voces ligadas a la hotelería, la gastronomía y los complejos de cabañas alertan no solo por las estadísticas en rojo, sino también por el riesgo real de cierre que afrontan diversas empresas y emprendimientos familiares debido a la falta de incentivos estatales.



Las críticas apuntan a que la estrategia oficial parece limitarse a la contratación de creadores de contenido de redes sociales por sumas elevadas. Según señalan referentes de la actividad, la llegada de estos realizadores audiovisuales para filmar videos breves en territorio puntano no se traduce en resultados tangibles ni en una afluencia real de viajeros.



Mientras persisten los eslóganes discursivos, crecen la expectativa y la preocupación entre las cientos de familias locales que dependen de forma directa e indirecta del movimiento que genera la industria turística.