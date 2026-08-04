  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

20°SAN LUIS - Martes 04 de Agosto de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

20°SAN LUIS - Martes 04 de Agosto de 2026

EN VIVO

"No me hizo nada"

Candela Arizaga negó una agresión por parte de Facundo Moyano

La joven, de 23 años, dio testimonio ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad en el Hospital Pirovano.

Por redacción
| Hace 3 horas

Candela Arizaga, la joven que se encuentra en observación en el Hospital Pirovano tras el confuso episodio que tiene detenido a Facundo Moyano  declaró y negó una agresión por parte del ex diputado. 

 

Ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad en el Hospital Pirovano, la joven, de 23 años, dio testimonio donde destacó que Moyano "no le hizo nada" y que el caso se dio en un contexto de "consumo de estupefacientes".

 

Aunque daría a entender que no existió un hecho de violencia de género, resta saber sila influencer decide continuar con la causa contra el ex sindicalista, supo saber la Agencia Noticias Argentinas.

 

El fiscal Julián Pistone de la UFLA NORTE dispuso la detención de Moyano por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género.

 

Como parte de la investigación y medidas de prueba, se dispusieron análisis de las cámaras de seguridad, toma de testimonios y entrevista a la víctima.

 

Diego Storto, abogado de Candela, explicó que recién asumirá la defesa si la joven "decida seguir adelante con el proceso".

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo