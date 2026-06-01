El futuro de Armani: Nacional de Colombia se lo quiere llevar

El futuro de Franco Armani en River volvió a quedar bajo la lupa, luego de que Atlético Nacional de Medellín iniciara gestiones para intentar repatriar al arquero campeón de la Copa Libertadores 2016 con el club colombiano.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el futbolista santafesino, de 39 años y con contrato vigente en River hasta diciembre de 2026, podría estar ante sus últimos meses en Núñez si avanzan las conversaciones con el “Verde de la Montaña”, que busca un reemplazante tras la salida de David Ospina.

Armani dejó una huella enorme en Atlético Nacional, donde consiguió 13 títulos en ocho años, con la Libertadores 2016 como punto más alto de su ciclo. Además, en distintas oportunidades expresó públicamente su deseo de volver al club colombiano antes del cierre de su carrera.

En River, mientras tanto, su situación deportiva cambió en el último semestre: el arquero perdió terreno en medio de lesiones y la aparición de Santiago Beltrán, aunque sigue siendo una figura de peso institucional por todo lo conseguido desde su llegada en 2018.

El presidente de River, Stefano Di Carlo, se refirió al futuro del arquero y dejó abierta la posibilidad de acompañar una eventual decisión personal: “Se ganó el derecho de decidir”, expresó sobre el campeón del mundo, al remarcar su importancia en la historia reciente del club.

De todos modos, la operación todavía no está cerrada y deberán resolverse varios detalles para que el regreso se concrete. En Núñez saben que Armani es uno de los grandes referentes del ciclo más exitoso de los últimos años, pero también entienden que su vínculo contractual entra en la recta final y que el propio jugador tendrá un rol central en la definición.