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Se viene un fin de semana inestable, con algunas lluvias y cielos nublados

Desde el viernes y hasta el domingo se anuncia un periodo en donde habrá momentos de lluvias y mejoramientos parciales. El domingo, la temperatura desciende. 

Por redacción
| Hace 4 horas

La provincia pasará un fin de semana marcado por la inestabilidad, con momentos de lluvias, algunas fuertes, especialmente el domingo, y lapsos en donde el cielo se despejará. Además, habrá una baja de las temperaturas.

 

 

Aunque el viernes se estima que no habrá grandes cambios respecto al día anterior, el domingo llegará un frente frío que podría durar hasta el martes de la semana que viene.

 

 

Más allá de las temperaturas agradables, el último día hábil de la semana estará mayormente nublado y con chances, aunque bajas, de algunas lluvias y tormentas aisladas, por la mañana principalmente. Las temperaturas mínimas serán de 13 grados y las máximas rondarán los 25, con vientos más bien leves del este.

 

 

El sábado el viento será notablemente más fuerte y el cielo de nublará por completo, con posibles caída de agua en el centro y el norte de la provincia. Las temperaturas serán similares a las del día anterior.

 

 

Será el domingo 19 de abril cuando la temperatura comience a descender con firmeza a tal punto que se espera que la mínima sea de 8 grados y las lluvias caigan en todo el terriitorio provincial.

 

 

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