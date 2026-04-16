Ernesto Alí denunció a Poggi en Comodoro Py por enriquecimiento ilícito

La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Comodoro Py. Foto: La Nación.

El diputado nacional Ernesto "Pipi" Alí se presentó en los tribunales de Comodoro Py para radicar una denuncia penal contra el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.



Tras el sorteo correspondiente, la presentación judicial recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5, donde se espera que se inicien las primeras diligencias de la investigación.



Alí fundamentó su decisión de recurrir a la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al asegurar que en San Luis no existen las garantías necesarias para un proceso imparcial.

Alí denunció a Poggi en Comodoro Py. Foto: captura de video.



En ese sentido, el legislador manifestó que la Justicia puntana se encuentra bajo una fuerte presión, afirmando que se conoce el modo en que el poder político amedrenta a jueces y fiscales en la provincia, motivo por el cual decidió buscar una instancia que permita dilucidar la cuestión con mayor transparencia.



En sus declaraciones, señaló que desde el inicio de la gestión de Claudio Poggi se ha instaurado una política de persecución contra la oposición. Asimismo, denunció ser víctima de constantes campañas de desprestigio basadas en noticias falsas, las cuales estarían financiadas mediante la utilización de medios públicos y la pauta oficial del Estado provincial.



Respecto al contenido de la denuncia, apuntó contra la falta de consistencia en las declaraciones juradas del mandatario y mencionó la existencia de presuntos testaferros y "valijeros".



En este contexto, exigió que se brinden explicaciones sobre el polémico caso "El Caburé", donde aseguró que se produjo la desaparición de dos millones de dólares.



El diputado concluyó asegurando que el enriquecimiento ilícito en la provincia tiene responsables directos y reafirmó su postura de no permitir que se continúen utilizando los recursos de todos los puntanos para beneficios de carácter personal.

