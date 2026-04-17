La primera quincena de abril fue la más lluviosa de los últimos cinco años

Con más de 2700 milímetros acumulados, la primera quincena de abril de 2026 fue la más lluviosa de los últimos cinco años. Para encontrar registros superiores en la primera parte del cuarto mes del año hay que remontarse al 2019, donde cayeron 3422 milímetros.

La información fue aportada por la Red de Estaciones Meteorológicas, que destacó que en lo que va de abril cayeron exactamente 2721 milímetros, una cifra muy superior a la que se registró en el mismo periodo el año pasado, que fue de 1427.

En la última década, la primera mitad de abril de 2017 tuvo la impresionante suma de 5303 milímetros. En el mismo mes del año anterior –siempre en la contabilidad de la primera quincena- hubo 2990 milímetros y es uno de los tres registros de la última década superiores al de 2026.

El promedio de precipitaciones para la primera quicena de abril en toda la provincia es de 2208 milímetros.