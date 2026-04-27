San Luis bajo Milei y Poggi: pobreza por encima del promedio nacional y caída del empleo

La cara de la crisis y de la caída del consumo. Comercios cerrados en San Luis y Villa Mercedes.

Desde que Javier Milei asumió como presidente de la Nación y Claudio Poggi como gobernador de San Luis, ambos el 10 de diciembre de 2023, la economía provincial registra un balance con luces rojas en muchos indicadores clave.

El Gobierno nacional aplica una política de ajuste fiscal sin criterio y el provincial busca alinearse con ese esquema. En ese marco los datos muestran un impacto concreto en el bolsillo de los sanluiseños.

Según las cifras más recientes, la pobreza en San Luis alcanzó el 30,1 %, por encima del 28,2 % registrado a nivel nacional. Se trata de un diferencial que coloca a la provincia entre las que peor evolución relativa muestran en el país.

El consumo interno también se resintió. Las ventas en supermercados cayeron casi 5 % en el sólo en el último año, un reflejo directo de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, tanto públicos como privados, así como de quienes cobran jubilaciones. Todo ello impactando en una menor capacidad de gasto de las familias.

En materia inflacionaria, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de San Luis de marzo cerró en 33,5% (variación interanual), por encima del 32,6 % del promedio nacional. Aunque la brecha no es abismal, sí indica que el costo de vida se encareció más en territorio puntano. Cabe mencionar que el peso (ponderación) de las naftas es del 5,63% en Cuyo mientras alcanza el 3,78% en la región Gran Buenos Aires, por lo que el sostenido aumento de combustibles perjudica más a los cuyanos que al resto de los argentinos.

Respecto del mercado laboral, fue uno de los indicadores de peor desempeño. El empleo cayó 8% desde que asumieron Milei-Poggi, lo que representa una pérdida en la provincia de 4.417 puestos de trabajo sólo tomando en cuenta los formales.

El dato cobra mayor relevancia porque San Luis históricamente había mostrado mayor estabilidad laboral que otras regiones del país.

La situación se ve agravada dado que uno de los sectores más perjudicados por las políticas nacionales es la industria manufacturera y San Luis, gracias a las políticas desarrolladas por gobiernos provinciales anteriores, es la provincia con mayor participación manufacturera en su Producto (35,57%). Es decir, la política anti-industrial perjudica más a nuestra provincia.

Otro golpe duro llegó desde las arcas nacionales. A pesar del apoyo que el gobierno provincial se encarga de sobreactuar respecto del Nacional, el Gobierno de Milei redujo drásticamente las transferencias automáticas y no automáticas a la provincia de San Luis. El impacto se traduce en una pérdida equivalente a $1.183.000 por habitante, en el período. Ello representa recursos que dejaron de ingresar a las cuentas provinciales y que, en última instancia, afectaron la capacidad del Estado local para sostener obra pública, salarios y políticas sociales. A pesar del apoyo, la administración Poggi no logra ¿ni quiere? imponer los intereses provinciales por sobre las mezquindades políticas.

Hasta el momento, los números concretos muestran que, en algo más de dos años de gestión conjunta, San Luis enfrenta mayor pobreza que el promedio nacional, menor actividad comercial, industrial y comercial, destrucción neta de empleo y una merma significativa de recursos provenientes de la Nación. La combinación de estos factores configura un escenario económico complejo para una provincia que, históricamente, había sido de las más estables de la Argentina.