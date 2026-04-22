Caminos rurales: más de 1.300 km intransitables aíslan parajes y complican la producción

La red de caminos rurales de la provincia atravesó una situación límite en las últimas semanas de abril, con más de 1.300 kilómetros que quedaron fuera de servicio debido a la falta de inversión y el impacto de las precipitaciones.



El abandono de las trazas no solo afectó la rentabilidad del sector agropecuario, sino que generó un profundo sentimiento de desprotección en los vecinos de parajes y pequeñas localidades, quienes enfrentaron dificultades extremas para garantizar su conectividad básica.



Uno de los focos de mayor conflicto se localizó en la Ruta Provincial 31, específicamente en el tramo entre La Petra y Barranquitas. Esta zona, históricamente castigada por el mal estado de la calzada, resultó intransitable para el tránsito diario y el transporte de carga.



Los habitantes de la región denunciaron que los pozos y los sectores de barro impidieron el ingreso de ambulancias y el normal dictado de clases, transformando cada tormenta en una amenaza de aislamiento total.



La emergencia vial se extendió a otros puntos estratégicos del territorio provincial. En la zona de Alto Pencoso, los vecinos reportaron que la Ruta 49 B quedó totalmente bloqueada por el lodo, mientras que en Santa Martina el deterioro del camino hacia la Autopista 55 impidió que los alumnos llegaran a la Escuela N° 317 "Eleodoro Francisco Vila".



Asimismo, en las rutas 16 y 26 del oeste sanluiseño, la seguridad de quienes transitan por la región ganadera quedó bajo serio riesgo.

El panorama se agravó en comunidades como Teniente Origone, donde la desinversión acumulada durante años afectó actividades vitales, incluyendo centros de equinoterapia y servicios de emergencia.



Ante la ausencia de un plan de mantenimiento efectivo por parte de las autoridades, los productores y residentes locales insistieron en que la actual "consultocracia" no conoce las rutas ni las necesidades reales de quienes producen y viven en el interior de San Luis.

