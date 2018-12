La traza que no se atrasa

San Luis se caracteriza por sus imponentes autopistas, que marcan la idea de lo que significa estar conectados. Pero además existe un Estado que se ocupa de aquellos lugares a los que el turismo no llega, pero que son vitales para sostener la economía, sobre todo de aquellos que se dedican a la producción agropecuaria. Por eso desde 2015 a la fecha el área responsable de velar por los caminos rurales, Vialidad Provincial, recuperó cerca de 1.000 kilómetros. Además, en el Año de los Parajes, trabajaron en 83 lugares para reparar y mantener caminos que en su mayoría se usan para el tránsito de camiones que transportan granos.

Hubo algunos intentos fallidos de crear consorcios vecinales para que aseguren la transitabilidad de los caminos con la colaboración del Estado provincial. Fracasaron, según los especialistas, debido a la falta de control de las ejecuciones.

El jefe de Sub Programa Caminos Rurales, Jorge García Quiroga, indicó que en la actualidad "solo queda un consorcio, que es el que en 2015, momento en el que asumí en el cargo, estaba bien armado. En el resto encontramos máquinas destruidas y caminos que directamente estaban cerrados. Ahora nosotros los recuperamos", explicó el funcionario, a quien es muy raro encontrar en el edificio de Vialidad ya que siempre viaja a alguna de las siete bases que tienen desparramadas por toda la provincia.

Cada uno de los campamentos tiene equipos para trabajar en los caminos adyacentes, comandados por una persona responsable que cada lunes se reúne con el jefe de área en la sede ubicada en la ciudad. Es en ese momento cuando definen cuáles y en dónde se realizarán las tareas esa semana.

García Quiroga dijo que hay innumerables caminos vecinales que abren permanentemente los lugareños. "Solo en los casos donde hay centros de salud, escuelas o alguna persona con discapacidad el organismo tiene injerencia", explicó, y agregó que además brindan otros servicios como los de llevar agua potable en el caso de que se queden sin el fluido. "Asistimos a los vecinos con 330 mil litros de agua al año, es una tarea complementaria que realizan los puestos", comentó sobre la actividad que hacen en los lugares más alejados de los centros urbanos.

Hay senderos que no están dentro del nomenclador de rutas provinciales. Sin embargo los operarios conocen las zonas y en caso de necesitar asistencia están para eso, a pesar de que por momentos reconocen que no tienen respiro por la alta demanda. "Todos los días recibimos entre 30 y 40 reclamos. Trabajamos en cada uno de ellos según la urgencia y la prioridad. Para eso armamos un plan de trabajo cada comienzo de semana", destacó García Quiroga.

En la provincia hay alrededor de 4.000 kilómetros de caminos rurales. El funcionario explicó que la mayoría de ellos se usa con fines productivos. "En épocas de cosecha nuestro trabajo aumenta de manera considerable. Los camiones que llevan mucho peso y las lluvias, sobre todo en la época estival, hacen que la traza se deteriore mucho más rápido", explicó. "Un promedio de 500 camiones son los que transitan por día en la temporada alta. No hay camino que aguante", añadió.

"Cuando asumí en 2015 nos encontramos con un panorama desolador, no solo por los caminos que no funcionaban, sino que además no contábamos con máquinas en condiciones. Al parecer, desde 2011 no habían recibido mantenimiento", explicó, e indicó que la realidad ahora es otra ya que el taller de reparación de maquinarias está en funcionamiento y además han comprado algunas máquinas viales. "En este momento -informó García Quiroga- estamos a la espera de la adjudicación de dos motoniveladoras, una pala cargadora, una retroexcavadora y otros equipos que sirven para trabajar en el asfalto. "Desde el comienzo de mi gestión se han sumado nuevas máquinas y se han puesto a funcionar los espacios que estaba en desuso por falta de cuidado", aseguró el funcionario, al que es muy raro encontrarlo en su oficina ya que su trabajo lo hace mayormente a campo.

Dentro de las siete bases que tiene Vialidad dentro de la provincia también se realizaron trabajos para que puedan funcionar de manera correcta. Si bien todas las tareas se definen en la base central, hay otros puestos que tienen taller de reparación y sirven como soporte. "En el taller estaba todo roto. Fue lo primero que reactivamos. Luego comenzamos por los talleres que tenemos en el interior, específicamente en Merlo y en San Francisco del Monte de Oro", contó, y agregó que los arreglos en el mediano y largo plazo se definen en casa central y que las demoras pueden ser de una semana a quince días, según la magnitud de la obra.

El caso de los consorcios

Es muy común que en los lugares más inhóspitos los pocos pobladores que allí habitan conformen asociaciones como una forma de subsistencia. Uno de los casos más populares es el de los consorcios de regantes, que necesitan el recurso para el desarrollo de sus cultivos. Al igual que esos productores, otros que tienen en los alrededores de sus campos caminos de tierra supieron agruparse para que en los momentos de necesidad, ya sea por exceso de lluvias o por la periodicidad en el tránsito de camiones, pudieran repararlos al instante y no perjudicar la logística.

El funcionario contó que los consorcios que existieron en la provincia contaban con la colaboración del ente provincial, responsable de cuidar el buen estado del total de las trazas que figuran en el nomenclador provincial. "En la actualidad solo queda uno, que está ubicado en Unión. El resto no funcionaba al momento en el que me hice cargo de mantener los caminos y eso sucedió por falta de control de parte de Vialidad. Por eso directamente decidimos no tercerizar esas tareas, excepto en los casos que habían trabajado bien a pesar del abandono de la gestión anterior", contó, y comentó cada agrupación de esas tenía destinada entre 200 y 300 kilómetros y que nunca alcanzaban a trabajar en el total. "El Gobierno les entregaba un canon y las maquinarias. Cuando hicimos las certificaciones vimos que alcanzaban a completar menos de un cuarto de la tarea. Comenzamos a recuperar las máquinas y a reflotar los campamentos. De esa manera nos hicimos cargo del total de la red vial".