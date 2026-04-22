Lo detuvieron por matar de dos puñaladas a un expolicía federal

Sin dar detalles de quién se trata ni de qué evidencias hay en su contra, la Policía de San Luis informó que un individuo fue puesto a disposición de la justicia, implicado en la investigación del asesinato del expolicía federal Miguel Quiroga.

El arresto se produjo durante un allanamiento en un domicilio de calle Colombia al 300 de Villa Mercedes, donde el acusado fue encontrado. Poco antes, la Policía había hecho un allanamiento en la casa de la víctima en busca del arma homicida.

El policía retirado fue encontrado sin vida el pasado viernes 17 de abril en su vivienda de calle Rafael Cortés, entre las calles Chile y Guayaquil. Al principio se informó que no tenía signos de violencia, pero la autopsia determinó que había sido asesinado de al menos dos heridas de arma blanca en el cuello.

La causa está en manos de los fiscales Maximiliano Bazla y la fiscal adjunta Cecilia Framini.