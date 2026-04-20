La Policía sin control: con su uniforme, una oficial se encadenó al Poder Judicial

Vestida con su uniforme policial y segura de cada paso que da, una oficial de Policía desafió a la Justicia y se encadenó frente al Poder Judicial. Su intención es protestar porque su esposo, también miembro de la fuerza, está detenido en una causa de apremios ilegales. Antes de atarse, la mujer dejó su casco en el piso, a sus pies.

La oficial ayudante Luciana Sánchez, integrante de la Policía Motorizada, demostró a todo lo que está dispuesta con tal de ser escuchada. Con su uniforme, la mujer encabezó una protesta pocas veces vista antes en San Luis y pidió la liberación de su esposo, Matías Escudero, detenido por golpear a un hombre en la vía pública.

En principio, la familia del oficial acusado, también miembro de la Motorizada, había anunciado una manifestación en la puerta de Tribunales, pero Sánchez sorprendió al encadenarse en las vallas del Poder Judicial.

Escudero está detenido por orden de la fiscal Débora Roy Gitto, que lo acusó de “violencia institucional” por golpear a un joven que caminaba por la calle en la peatonal Mendoza del Barrio 292 de la ciudad de San Luis y que le había pedido que bajara la velocidad de la moto en la que se conducía.

La fiscal imputó a Escudero, de 37 años, de “Lesiones graves, abuso de autoridad y apremios ilegales” y dijo que el oficial tuvo un comportamiento “abiertamente ilegítimo y abusivo”. Además, la funcionaria pidió que se investigue con más profundidad un posible encubrimiento por parte de los oficiales.