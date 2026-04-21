“Yo lo quiero preso”: es acusado por el secuestro de una niña y está libre

Aunque el presunto secuestrador fue identificado, lo liberaron a las horas y está libre.

Verónica, la madre de Victoria, la niña de 10 años que fue secuestrada el pasado sábado en el barrio San Martín, relató el calvario que vivió su familia y apuntó contra el accionar judicial.



En declaraciones a Radio Popular, la mujer detalló que el hecho ocurrió durante la tarde, luego de que las niñas salieran a jugar al patio de su vivienda tras el almuerzo. Alrededor de las 16:00, al notar la ausencia de Victoria, comenzó una búsqueda desesperada que involucró a todo el entorno familiar.



La angustia se extendió hasta que un hermano de Verónica localizó a la pequeña en el fondo de un campo donde funciona la granja La Amalia, un predio que se encuentra actualmente abandonado.



Según el testimonio de la madre, el captor ingresó a la propiedad y abordó a la niña ofreciéndole golosinas. Ante la resistencia de la menor, el sujeto utilizó una colcha que estaba colgada en una soga para taparle la boca y llevársela por la fuerza hacia la zona rural.



La familia cuestionó severamente la respuesta institucional, ya que el personal policial arribó al domicilio recién a las 18:20, una hora después de que se radicara la denuncia formal al 911.



Asimismo, la indignación creció cuando desde la Fiscalía les informaron que el sospechoso solo fue demorado preventivamente por falta de documentación personal y no por el secuestro de la niña, por lo que recuperó su libertad a las pocas horas.



En cuanto a las medidas probatorias, la madre solicitó la realización urgente de una Cámara Gesell para que Victoria pudiera declarar. Sin embargo, denunció que desde el juzgado le manifestaron que el procedimiento podría demorar hasta cuatro meses, un plazo que la familia considera inaceptable por el riesgo de que la víctima pierda precisión en su relato o sufra una mayor revictimización.



Actualmente, la pequeña presenta graves secuelas emocionales y se niega a jugar en el patio o asistir a la escuela por temor a reencontrarse con el agresor. Ante este escenario, Verónica sentenció que existen pruebas suficientes para que el acusado permanezca tras las rejas y exigió que la justicia actúe con celeridad para garantizar la seguridad de su hija y de los vecinos del barrio.