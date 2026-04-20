Tensión en las aulas: colegios prohíben el ingreso con mochilas

En principio, no se trata de una medida permanente, sino que corresponde a una acción de urgencia, mientras se definen aspectos más abarcativos y concretos. Foto: SudOesteBA.

La comunidad educativa atraviesa días de máxima alerta. En las últimas semanas, se ha registrado una serie de situaciones de violencia y amenazas, muchas de ellas difundidas a través de redes sociales, que han alarmado no solo a la provincia, sino al país en su conjunto.



Ante este escenario, las instituciones han comenzado a actuar con firmeza: además de la activación de los protocolos correspondientes y la presencia policial en algunas instalaciones para reforzar la seguridad, se ha tomado una determinación excepcional para este martes 21 de abril.



Con el objetivo de "ajustar y cuidar" el ambiente escolar, según trascendió, establecimientos como el Santo Tomás de Aquino y el Instituto Aleluya han comunicado a las familias que los estudiantes de nivel secundario no podrán ingresar a los edificios con mochilas (en principio, se trata de una medida momentánea para este martes únicamente).



La disposición establece que cada alumno deberá asistir únicamente con un cuaderno o carpeta y una lapicera. En el caso de que los estudiantes necesiten traer su vianda para el almuerzo, la misma deberá ser transportada obligatoriamente en una bolsa transparente, facilitando así la supervisión en los ingresos.



Desde los establecimientos subrayan que estas medidas se enmarcan en un plan de fortalecimiento de pautas claras para el bienestar estudiantil y la seguridad digital. Las autoridades escolares han pedido especialmente el acompañamiento de las familias, solicitando que se converse en los hogares sobre la importancia de estas reglas para favorecer su cumplimiento y devolver la tranquilidad a las aulas.



Se trata de un paso en un contexto donde las tensiones registradas exigen una respuesta coordinada. La medida, que busca prevenir cualquier tipo de incidente, es parte del trabajo compartido entre docentes y padres para asegurar que el entorno escolar vuelva a ser un lugar de cuidado y aprendizaje frente a los riesgos que se han manifestado recientemente.

