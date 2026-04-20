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Deterioro

La Ribera cumple 23 años y La Pedrera muestra su peor momento

Goteras, techos a punto de caerse, puertas fuera de lugar, pisos llenos de agua y otras demostraciones son imágenes dolorosas del parque que fue insignia de la zona. La Municipalidad de Villa Mercedes prefirió trasladar los festejos centrales del aniversario a otro lado. Mirá el video.

Por redacción
| Hace 4 horas

El populoso barrio de La Ribera en Villa Mercedes cumplió el fin de semana 23 años y la Municipalidad prepara para el sábado un festejo que tendrá música en vivo, artesanos y todo lo que suele ocurrir en las celebraciones de ese tipo. La construcción central de la zona es el complejo La Pedrera, que muestra un estado muy preocupante.

 

 

Acaso por eso, la administración municipal decidió trasladar los festejos a la esquina de la avenida Pérez y Mujica, lo que significará cortes de calles y un movimiento policial y administrativo extra que podría evitarse en caso de que la celebración sea en La Pedrera.

 

 

Un video que circuló en las últimas horas podría ser la explicación a la determinación. Goteras en la mayoría de los techos, pisos mojados, inacción total y grietas en las construcciones son el panorama que demuestra la realidad del espacio que supo ser ejemplo de la vida comunitaria del barrio.

 

 

Los baños de mujeres, los vestuarios y los palcos de prensa son algunas de las zonas afectadas principalmente por las fuertes lluvias que cayeron en Villa Mercedes la semana pasada.

 

 

De esas precipitaciones, el estado de la construcción quedó mucho más averiado pero hay algunas situaciones de descuido que vienen de más tiempo atrás, como las puertas de algunos baños salidas, humedad por todos lados y techos descascarados.

 

 

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