La Municipalidad invita a las plazas, pero las cierra porque no hay quien las cuide

El programa “Volvé a tu plaza” que lanzó la Municipalidad de San Luis tiene varias contradicciones. El primero nace en el nombre elegido, una invitación a algo que nunca dejó de suceder: los puntanos siempre tomaron las plazas como un espacio de esparcimiento, reunión y recreación. Pero la mayor incongruencia –en una gestión especialista en eso- es que el convite al regreso encuentra algunas plazas cerradas.

En una puesta en escena más del intendente Gastón Hissa, el miércoles 1 de abril la plaza que está detrás del Centro Cultural José La Vía fue presentada con su nuevo nombre, Héroes de Malvinas. “La obra incluyó –informó la Municipalidad por entonces- la reconstrucción de veredas con adoquines, la instalación de letras corpóreas con su nuevo nombre y la incorporación de juegos modernos”.

Apenas 15 días después de montar toda la estructura para el acto, la plaza pasó cerrada durante el sábado, el día ideal que las familias estuvieran un rato en el flamante espacio verde.

Algunos vecinos que se acercaron al lugar y vieron la imposibilidad de ingresar al predio –que está cercado por un alambrado- consultaron las razones y les dijeron que el sitio estaba cerrado porque no había personal para que se encargara de la seguridad.