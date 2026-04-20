Murió Luis Brandoni, el actor que hizo reír, llorar y pensar a los argentinos

El actor Luis Brandoni falleció a sus 86 años en la madrugada del lunes 20 de abril en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico.

La noticia fue confirmada por el productor y amigo personal del artista, Carlos Rottemberg, quien lo definió como "el último primer actor de una generación inolvidable".

En principio, la despedida del actor de "Esperando la carroza" sería en la Legislatura porteña.

Además de actor, Brandoni fue dirigente sindical y militante político. Nacido como Adalberto Luis Brandoni el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Buenos Aires, consolidó una trayectoria de más de seis décadas en el arte y la política argentina.

Su legado abarca desde clásicos del cine argentino hasta la defensa de los derechos laborales, marcando a varias generaciones de colegas, espectadores y militantes.