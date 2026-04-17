Ese autor que escribe con música de fondo

Luego de vivir casi un cuarto de siglo en Córdoba, adonde se radicó apenas terminó la secundaria en el colegio San Buenaventura, Robi Sosa emprendió el regreso a su Villa Mercedes natal. Lo hizo a poco de cumplir 42 años y en medio de un proceso creativo incipiente que lo llevó a publicar hace poco “Ese niño que nació de noche”, su segundo libro de cuentos.

El escritor vuelve a la ciudad -a la que, dice, en realidad, nunca dejó- con la esperanza de encontrarse con sus padres, sus hermanos, sus sobrinos y varios amigos y amigos. Acaso no sean elementos desconectados el retorno y las historias que están cobijadas en su libro: muchas suceden o podrían suceder en Villa Mercedes. “Volver es reencontrarme con lo que alguna vez fue mi vida. Ver que todo y nada ha cambiado. Volver a descubrir mi ciudad”, dijo el autor en una charla con El Diario de la República.

“Ese niño que nació de noche” se compone de siete cuentos, todos con títulos de una palabra que es, además, el nombre de alguna mujer, por lo que los personajes femeninos son protagonistas. Fue la primera decisión que tomó Robi para alejarse de su primer libro, “A los perros rengos no hay que creerles”, editado en 2023.

“Leer y escribir le dan al país tanta identidad como ser hincha de un club de fútbol”, dijo Robi Sosa.

Sosa quiso contar historias donde el universo femenino “se construyera a través de la mirada de un otro, ya sea hombre o mujer”. “En esa búsqueda de personajes femeninos recordé una frase que dice que el personaje de ficción es como el ser amado: siempre extraordinario”.

Por decantación aparecieron en la cabeza y en la pluma de Robi las mujeres que amó en su vida, sean amigas, compañeras de la escuela, su madre y su abuela, “Aurora”, a quien le dedica el relato más perturbadoramente tierno del libro.

Aunque no puede saber el escritor si energía femenina de “Ese niño...” atraerá a mujeres lectoras, tiene por seguro la escritura lo acercó a autoras como Amy Fusselman –de quien leyó con fruición “Ocho”-, Sigrid Nunez y Vivian Gornick.

Entre los muchos aspectos por lo que se destaca la literatura de Robi, la elección de los nombres de sus libros suman un atractivo para el lector desprevenido y para aquel que busca novedades entre los anaqueles. En el caso de “Ese niño que nació de noche”, el cuentista recuerda que se debe a una escena de “Hight Maintenace”, la serie creada por Ben Sinclair y Katja Blichfeld.

En uno de los capítulos una mujer compra un bebé de silicona y lo trata como a su hijo. “En ese momento –teoriza Sosa- me cayó la ficha que existen miles formas de sentirse familia y que cada una de esas formas merece ser validada”. La frase de la canción de cuna con la que bautizó su libro es el testimonio que encontró dar cuenta del amor en cualquiera de sus manifestaciones.

El primer intento que hizo el villamercedino cuando se puso a escribir las historias de su segundo libro fue separarse de las que contó en “A los perros...”. Su lucha fue por encontrar un tono diferente o una atmósfera distinta y aunque cree que en parte lo logró, Robi reconoce una obvia alineación.

“Ambos tienen contextos y épocas muy similares”, comparó el autor, quien espera que la repercusión de su nuevo libro sea similar al del primero, con el que participó en ferias del libros y sintió la emoción de verlos en librerías de San Luis y Córdoba. Su gran alegría sería presentarlo en su Villa Mercedes.

Hay dos elementos de la cultura popular que, sin ser centrales pero tampoco decididamente periféricos, componen el universo de Robi. Uno es la música, que viene de su primer libro y que constituye otra de las actividades del artista. “La música es tan importante que no hay una sola palabra que no haya escrito sin una canción de fondo”. Una metodología que tiene Sosa es pensar una escena y antes de escribirla, buscar un tema que le ayude a visualizar lo que tiene en su cabeza.

Fanático de “Oasis”, la banda que marcó su adolescencia y que vio dos veces en vivo, el mercedino también es un músico convencido que crear melodías propias “también es contar una historia”. Tiene una banda que se llama “Los hermanos Domínguez” con el que grabó un EP que está en todas las plataformas.

En “Ese niño...” hay referencias a 2 minutos, a Thalía, a Elis Regina, a los Red Hot Chilli peppers, a Luis Miguel, A Sandro, a Lou Reed, a Devendra Bandhart y a Kylie Minogue, entre otros. Además uno de los cuentos contiene de un certero recuerdo de un recital que Charly García dio en el Ave Fénix en el 2001 que debió suspenderse por lluvia.

El otro protagonista es el fútbol, que para Robi, en la Argentina, va de la mano con la literatura. “Leer y escribir le dan al país tanta identidad como ser hincha de un club”, dijo el autor, seguidor de Boca y dueño de una sensación similar a la de ir a un recital cuando va a la cancha.

En la casa de la infancia de Robi, en el barrio Estación, no había libros. Pero en la habitación de la hermana de un amigo, sí. El ahora escritor tenía 12 años cuando se paró frente a la biblioteca de mimbre y la chica le preguntó si conocía a Cortázar. En ese momento, el adolescente imaginó que era un vecino del barrio. Pero la dueña le dejó en sus manos “Historias de cronopios y de famas”. “Obviamente fue amor a primera vista”, recordó el autor. Con Cortázar. Y posiblemente también con la hermana de su amigo.

Ese detalle podría ser parte de sus próximas historias, que sucederán en Villa Mercedes, la ciudad que lo recibe luego de casi un cuarto de siglo en un momento de esplendor creativo. “Todo está por escribirse”, dice Robi.