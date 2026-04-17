Tributo en una noche de domingo

La formación actoral que tiene Mariano Zito, cantante de “Experiencia Queen”, le permitió conseguir con más facilidad la gracia, la gestualidad y los movimientos con los que Freddie Mercury creó un estilo único de cantante de rock. Los puntanos tendrán la chance de estar cerca del carismático líder en el recital que la banda tributo dará el domingo a la noche.

Será la sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco –a partir de las 21- el escenario del regreso de la agrupación a San Luis. De los recitales anteriores, Mariano recuerda que “la energía fue muy linda” y que el público “fue muy cálido”.

Zito comparte el grupo con César Barabino, Nicolás Cuenca, Sergio Habat y Matías Merceauroix, quienes proponen un recorrido por los éxitos de la banda, centrado en los post 80, la época más icónica de los ingleses. “Tratamos de hacer los temas que hicieron en el recital de Wembley o en el de Montreal. Están todos los his que la gente reconoce al instante”, prometió.

De hecho, el espectáculo con el que giran este año se llama “Greatest hits tour 2026” y el show en San Luis será el último de la pasada cuyana que empezó el jueves en San Juan y llegó viernes y sábado a Mendoza. “Tocar un domingo –dijo Mariano- es un plan ideal porque la gente puede ir tranquila, antes de comer algo, como si fuera una salida a un teatro porque el show, más allá de ser un concierto con canciones de Queen, no deja de ser un show en un teatro”.

Es que más allá de la música, lo que “Experiencia Queen” propone es lo que su nombre indica y lo que Mariano explicó en una charla con El Diario de la República: “Mostramos un concepto, un formato entero de ellos, con todo incluido, la forma en que se movían, el sonido, los instrumentos, las luces, el vestuario...”.

Todo ese movimiento genera un espectáculo que no le permite a los integrantes del grupo estar a media máquina. Y que con el tiempo y los recitales se volvió cada vez más eficiente.

Además de cantante y actor, Zito también es bailarín y tuvo una prominente carrera en la tele como participante en “Cantando por un sueño” junto a Carmen Barbieri y jurado en “Canta conmingo ahora”, el concurso que condujo Marcelo Tinelli. Pero su rol en “Experiencia Queen” es lo que más tiempo le lleva.

“Tuve que aplicar todas las herramientas que tengo para conseguir a un Freddie natural, que tiene una dinámica casi de bailarín y vocalmente el esfuerzo fue aún mayor. Pero creo que conseguimos un show con un trabajo impresionante, como mucho estudio y la fisicalidad”.