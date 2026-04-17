Un dúo templa su ansiedad con retazos de sonrisas

Luego de tres meses en que las canciones de “El lugar que somos”, el segundo disco del "Zabala Funes dúo", hicieron su propio recorrido, llegó el momento de la presentación en vivo, una ceremonia que el conjunto vive con la misma intensidad, la misma energía y la misma responsabilidad que todo el proceso creativo.

El grupo considera a los temas del álbum como “una fotografía muy honesta de un momento” y repiten los sentimientos emotivos y de orgullo que sintieron desde la gestación de un trabajo sensible, poético y muy descriptivo de sus propias vivencias. El encuentro será el sábado 18 de abril a partir de las 21:30 en la sala Hugo del Carril.

“En los conciertos no buscamos repetir el disco tal cual, sino volver a decir esas canciones desde el presente. Entonces inevitablemente van cambiando, respiran distinto, se mueven. Y si bien el orden del disco tiene un sentido, en el vivo nos permitimos jugar un poco más con el recorrido”.

“Después del lanzamiento –dice Fiamma Funes, integrante de la dupla- apareció algo muy lindo, que es empezar a soltar el disco, dejar que circule y que llegue a otras personas”. Otra parte de ese dejar ir fue que los propios intérpretes buscaron habitar las canciones de una nueva forma en el vivo, donde “se transforman, respiran distinto y toman otra dimensión”.

Cuando Fiamma y Kike Zabala, el otro integrante, escuchan “El lugar que somos” recuerdan las decisiones y las búsquedas que tuvieron en el proceso y valoran aún más el hecho de haber materializado el disco. Para ellos, el vínculo con las canciones “se transforma con el tiempo y con la experiencia” y creen que en las actuaciones en vivo eso se nota mucho más.



“En los conciertos no buscamos repetir el disco tal cual, sino volver a decir esas canciones desde el presente. Entonces inevitablemente van cambiando, respiran distinto, se mueven. Y si bien el orden del disco tiene un sentido, en el vivo nos permitimos jugar un poco más con el recorrido, pensando también en lo que queremos generar en ese momento”, sostuvo Zabala.

Entre los invitados que estarán el sábado se enumeran Daniela Calderón, Sergio Zabala –hermano de “Kike”, de notable carrera en Buenos Aires-, Belén Bravo, Vicky Lo Giúdice, Nailé Antune, Kelo Laina, Simón de la Pena y los bailarines Vero Funes, Facundo Irusta y Paola Chávez. Además de integrar todos una camada de nuevos artistas de la provincia “son personas con las que compartimos camino”.

Los músicos esperan sentir en el recital la misma respuesta que tuvieron cuando lanzaron el álbum. Dicen que mucha gente se sintió identificada con las canciones “desde lugares muy personales”, una circunstancia que, además de sorprenderlos, los emocionó.

“A veces alguien te dice algo sobre una canción que no habíamos pensado y de repente cobra otro sentido”, indicó Funes, quien dijo que el verano pasado, tras la edición del disco, fue momento de bajar un poco, ordenar y prepararse para lo que venía. En los días de descanso, aprovecharon para irse uno días a Valparaíso, en Chile, y surgió la posibilidad de tocar en vivo, a semanas de la edición del disco. “Fue una experiencia hermosa y muy especial”, dijeron los integrantes, que esperan repetir esos momentos en su ciudad.

El plan posterior es llevar “El lugar que somos” a otras provincias y ya tienen fechas confirmadas en Mendoza, Córdoba, Rosario y Buenos Aires, con perspectivas de llegar también a la Patagonia.