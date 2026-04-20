ATE envió una carta documento a Poggi y desmintió la crisis financiera del Gobierno

El conflicto entre los trabajadores estatales y el Ejecutivo provincial de San Luis sumó un nuevo capítulo de alta tensión. Tras los anuncios del gobernador, Claudio Poggi, sobre el uso de un "fondo anticrisis" para el pago de sueldos y la posibilidad de nuevos recortes, el Consejo Directivo Provincial de ATE San Luis formalizó un reclamo mediante carta documento para exigir respuestas claras y el cese de lo que consideran una maniobra de desinformación.



En el documento enviado, el sindicato otorgó un plazo de 48 horas para que el mandatario explique las inconsistencias entre sus declaraciones públicas y los informes oficiales del Ministerio de Economía de la Nación correspondientes al tercer trimestre de 2025. Según los datos del Mapa Fiscal nacional, la situación financiera de San Luis es sólida.



La cifra que mayor impacto generó en la dirigencia gremial es la liquidez con la que contaría la provincia. De acuerdo al informe nacional, San Luis registra depósitos totales en el BCRA por 2.292.113 millones de pesos (más de 2 billones), además de reservas por 32,09 millones de dólares y una deuda consolidada de apenas 211 millones de pesos, con una incidencia de deuda en moneda extranjera nula.



Para el gremio, estos índices reflejan un verdadero estado superavitario que permitiría poner en marcha políticas para reactivar la economía interna y el consumo, contradiciendo el discurso de austeridad extrema que sostiene el Ejecutivo provincial.



Para Fernando Gatica, Secretario General de ATE San Luis, las advertencias del Gobernador tienen un objetivo político claro, ya que buscan generar una enorme incertidumbre y temor en los trabajadores con el único fin de evitar reclamos salariales.



Gatica fue tajante al señalar que Poggi es responsable de reproducir el modelo nacional de ajuste, congelamiento de salarios y paralización de la obra pública.



En la misiva, el gremio no solo pidió precisiones contables, sino que reiteró la necesidad urgente de abrir una mesa de paritaria provincial. El titular del gremio denunció que los estatales están percibiendo salarios de pobreza e indigencia y se están endeudando, mientras el Gobernador continúa ahorrando e invirtiendo financieramente los fondos públicos.



Finalmente, desde ATE advirtieron que esperan una respuesta formal a todos los petitorios presentados desde el inicio de la gestión actual, exigiendo que se deje de falsear la realidad y se garantice una recomposición salarial seria acorde a los fondos que realmente posee la provincia.

