Gato Fernández: "Es dramática la caída del empleo, lamento el silencio del Gobernador"

La situación del mercado laboral en San Luis ha alcanzado niveles críticos, con indicadores que posicionan a la provincia entre las más afectadas del país. Según las estadísticas, la caída del empleo privado en el distrito fue del 6,8%, una cifra que triplica el promedio nacional del 2,2%.



En este contexto, el diputado nacional Jorge "Gato" Fernández analizó en diálogo con El Diario de la República el impacto social de estos guarismos y apuntó contra la falta de medidas por parte del Ejecutivo provincial.



"Es una caída no solo a lo largo de los meses, sino que viene desde fines del 2023 a la fecha. Es una cosa constante en la Argentina y lamentablemente San Luis está entre los lugares de mayor caída", explicó el legislador.



Fernández enfatizó que el sector industrial ha sido uno de los más golpeados, recordando que la provincia supo reflejar estándares de ocupación mucho más altos: "San Luis llegó a tener 25.000 empleos de industria y hoy hablamos de menos de 15.000", sentenció.



Durante la entrevista, el diputado nacional subrayó la gravedad de la pérdida de empleos registrados y la falta de una respuesta institucional ante la crisis.



"Es dramática la caída del empleo en la provincia de San Luis. Lo que lamento es que la respuesta que está dando a esto el Gobernador, es el silencio público. No ves una actitud proactiva de reclamo ni de pedir. Si de algo se tendría que ocupar San Luis es de la caída del empleo y de los sueldos", insistió.



Asimismo, Fernández vinculó la realidad local con el ajuste implementado a nivel federal, cuestionando el alineamiento de la gestión provincial con las políticas de la Casa Rosada.



"Es un modelo político que el Gobierno Nacional ha asumido. Hay unas 22.000 empresas menos en el país y casi 300.000 puestos de trabajo menos. Detrás de cada puesto hay una historia. Lo que lamento es que la provincia apoye políticamente esto y esté alineada con el Gobierno Nacional", repudió.



Las cifras son contundentes: San Luis ocupa el puesto 17 en el ranking nacional de desempeño laboral y se sitúa en el escalafón 22 de 24 en cuanto a niveles salariales en el sector público.



Para el legislador, estos datos no son solo números, sino que representan la pérdida de la dignidad más esencial del ciudadano y un retroceso frente a las políticas contracíclicas que históricamente protegieron el salario frente a la inflación en la provincia.