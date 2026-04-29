Fernández exigió respuestas a Adorni por la caída de fondos hacia provincias y municipios

El diputado nacional por el bloque Primero San Luis, Jorge "Gato" Fernández, protagonizó un firme reclamo durante la reciente sesión informativa del Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni.



El legislador puso el foco en la crisis financiera que atraviesan los gobiernos provinciales y locales, cuestionando la sostenibilidad del actual esquema de transferencias federales frente a la constante merma en los recursos coparticipables.



Según el análisis expuesto por el diputado, las transferencias automáticas a las provincias han sufrido una caída sostenida durante los últimos dos años. De acuerdo con las estimaciones presentadas por el legislador, la coparticipación nacional se habría reducido en más de 17.700 millones de dólares en los últimos 26 meses.



Este fenómeno, impulsado por una menor recaudación y la eliminación de impuestos coparticipables, ha impactado directamente en la estructura financiera de las provincias, afectando su capacidad operativa y, en situaciones críticas, complicando el pago de los salarios estatales y los recursos destinados a las municipalidades.



En el recinto, Fernández interpeló directamente al funcionario nacional sobre la hoja de ruta del Ejecutivo para hacer frente a esta asfixia financiera: "¿El gobierno piensa compensar esta caída no solamente con ATN o adelantos de coparticipación, sino con medidas de fondo o equitativas para todas las provincias?".



El legislador subrayó que, de mantenerse la tendencia actual, la estabilidad económica de las jurisdicciones del interior entrará en un terreno de altísima incertidumbre, haciendo imperativo un cambio en la política fiscal centralista.



Posteriormente, el diputado extendió su reclamo hacia la representación de los intereses provinciales, enfatizando la necesidad de claridad sobre los recursos que corresponden por derecho a la provincia de San Luis.



"Estos fondos pertenecen a todos los puntanos; queremos saber dónde están los fondos que pertenecen a la provincia de San Luis y a las municipalidades", sentenció Fernández tras su intervención, en sus redes sociales, exigiendo soluciones que garanticen el federalismo fiscal.



Un testimonio personal sobre la inseguridad



Antes de abordar el tema presupuestario, el diputado Fernández hizo referencia a una compleja situación personal que marcó su desempeño administrativo reciente. Al justificar la ausencia de sus preguntas previas por escrito, relató ante el cuerpo legislativo que fue víctima de un violento episodio de inseguridad.



"Lamentablemente, yo no estoy en las estadísticas de la reducción de los delitos en Argentina. En la ocasión en que había que presentar preguntas por escrito en tiempo y forma, lamentablemente fui robado y golpeado, por eso no las presenté", explicó el legislador.



Este hecho, según detalló, le impidió cumplir con los plazos formales, motivo por el cual decidió aprovechar el espacio de la sesión informativa para volcar sus inquietudes y denunciar la realidad que atraviesan los ciudadanos frente a la criminalidad.