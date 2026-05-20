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Debate en Diputados

“Quitar este beneficio empujará a la pobreza energética a vastos sectores vulnerables”

“Gato” Fernández dijo que los alcances de la actual Ley de Zonas Frías conforman “una necesidad humana básica y urgente”.

Por redacción
| Hace 3 horas
Jorge "Gato" Fernández defendió el bolsillo de los trabajadores frente al embate del ajuste en el gas. Foto: captura de video.

Al fundamentar su rechazo a la derogación de la Ley de Zonas Frías en el recinto del Congreso de la Nación, el diputado nacional Jorge “Gato” Fernández recalcó que “mantener las tarifas diferenciales de gas no es un privilegio sectorial, sino una necesidad humana básica y urgente”.

 


“Nuestra provincia cuenta con inviernos crudos que golpean con fuerza a miles de familias", explicó el legislador justicialista para contextualizar el impacto de la medida en la región.

 


Seguidamente, alertó que esta quita de beneficios —impulsada por el presidente Javier Milei con el acompañamiento de sus legisladores y gobernadores aliados, entre ellos Claudio Poggi— “empujará a la pobreza energética a vastos sectores vulnerables que dependen de este subsidio para calefaccionarse, cocinar y garantizar una vida digna en sus hogares”.

 


“Mi compromiso es defender el bolsillo de los puntanos y el federalismo ante cualquier medida que ignore la realidad climática y social de nuestro territorio”, fundamentó finalmente.

 

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